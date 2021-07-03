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Гехт рассказала о своем самочувствии после ревакцинации и когда южноуральцы смогут повторно привиться

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, которая первой в регионе ревакцинировалась против коронавирусной инфекции COVID-19, рассказала о своем самочувствии после повторной прививки, а также когда южноуральцы смогут массово повторно прививаться от ковида.

Об этом Ирина Альфредовна сообщила на брифинге второго июля.

«Чувствую себя прекрасно. Может быть просто некогда об этом думать. Была небольшая головная боль, но уже к вечеру прошла. Все хорошо», - поделилась Ирина Альфредовна.

Как уже сообщало агентство, Ирина Гехт первой в области поставила прививку от ковида еще до прихода в регион пробной партии вакцины от ковида (в июле-августе 2020 года). А 23 июля 2021 года первый вице-губернатор ревакцинировалась – поставила повторно первый компонент прививки. Через 21 день ей предстоит поставить второй компонент.

По словам Ирины Гехт, на сегодня в области ждут рекомендаций от министерства здравоохранения РФ по проведению ревакцинации жителей.

«Мы в ближайшее время ждем от минздрава РФ рекомендации, какая это может быть вакцина, кому показана ревакцинация. Как только нам эти рекомендации поступят (а они должны в ближайшие несколько дней поступить), мы объявим о программе ревакцинации для жителей», - рассказала Ирина Гехт.

По рекомендации Роспотребнадзора, на пике заболеваемости ревакцинация от коронавируса должна проходить один раз в полгода (в обычное время – раз в год). «Получив рекомендации минздрава, озвучим их для всех», - пообещала первый вице-губернатор.

Автор: Любовь Юрина
Ирина Гехт
Вакцинация
коронавирус
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30.06.2021 13:19

В Челябинской области созданы новые памятники природы и ООПТ

30.06.2021 12:39

В Челябинской области за время пандемии умерло более трех тысяч пациентов с ковидом

30.06.2021 12:09

В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам

30.06.2021 11:46

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары

30.06.2021 10:56

В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком

30.06.2021 10:49

В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов