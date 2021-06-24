Ирина Гехт первой в Челябинской области ревакцинировалась от ковида

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт первой в регионе и одна из первых в стране ревакцинировалась против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Ирина Альфредовна рассказала на брифинге 24 июня.

«Вчера я ревакцинировалась, чтобы чувствовать себя безопасно в условиях нарастающей эпидемии», - поделилась Ирина Гехт.

Ирина Гехт первой в области поставила прививку от ковида, еще в июле-августе 2020 года (первая пробная партия в количестве 42 штук в область поступила только в сентябре, а массовые поставки начались с декабря).

«Практически на год мне хватило защиты, она была эффективной», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Через год Ирина Гехт приняла решение ревакцинироваться. «Я первая в области [ревакцинировалась]. На мне даже проводили эксперименты. Брали и такие, и такие клинические анализы, чтобы понять картину. Всё коррелируется. И уровень антител, и, так называемы, клеточный иммунитет. Все анализы посмотрели и решили ревакцинироваться. Я у врачей экспериментальный образец, на котором они смотрят всю текущую картину», - поделилась Ирина Гехт.

Ирина Гехт и в первый, и во второй раз привилась двухкомпонентной вакциной. Чувствует себя хорошо. Первый вице-губернатор, ссылаясь на свой опыт, утверждает, что вакцинация позволила ей в течение года не уходить на больничный, ни на день не оставлять рабочее место, хотя многие вокруг болели.

В понедельник, 21 июня, прививку от ковида поставил губернатор Алексей Текслер (ранее он бессимптомно переболел ковидом и у него были антитела). Глава региона призвал руководителей муниципалитетов показать пример жителям и привиться. Часть глав уже последовали совету губернатора.