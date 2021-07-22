Генерал Лапин представил уральским танкистам нового командира

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин представил военнослужащим гвардейской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области, назначенного командира соединения полковника Рамиля Ибатуллина.

Новый командир уральских танкистов окончил Казанское высшее военное танковое командное училище, затем общевойсковую академию имени Фрунзе и академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Последовательно прошел все командные должности от командира взвода до командира горной мотострелковой бригады.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, службу полковник Ибатуллин проходил в регионах Урала, Поволжья, Сибири, а также на юге России.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, а также наградами Министерства обороны.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована первого декабря 2016 года. В ее состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.