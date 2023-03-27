«Генеральная уборка 74»: общественный совет партпроекта провел первое совещание

Общественный совет регионального партпроекта «Генеральная уборка 74» провел первое совещание.

Участники встречи обсудили текущее состояние несанкционированных свалок на территории Челябинской области, ход контрактации муниципалитетов с подрядчиками. Акцентировали внимание на усилении работы административных комиссий по вопросам несанкционированных свалок.

Также члены общественного совета приняли решение подключить к работе по осуществлению контроля и оказанию всесторонней помощи депутатов фракции «Единая Россия» в областном парламенте и органах местного самоуправления.

В целях широкого информирования южноуральцев о проекте запланировано: проведение открытых уроков на базе школ, ссузов и вузов; создание молодежного актива на базе эко активистов и участников открытых уроков; открытие штаба проекта для обсуждения, поиска решений, механизмов улучшения экологической обстановке в регионе.

В работе штаба примут участие актив молодежи, лидеры общественного мнения и эксперты.

Напомним, решение о создании регионального партийного проекта «Генеральная уборка 74» было принято по инициативе секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Текслера. Координатором проекта стал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, председателем общественного совета назначен заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Владимир Шубин.

Во всех 49 местных отделения партии утвердили местных координаторов проекта «Генеральная уборка 74».

По словам Владимира Шубина, большой интерес сейчас вызывает практика раздельного сбора отходов.

«В Челябинской области в проекте участвует восемь городов: Челябинск, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Озерск, Снежинск, Троицк, Южноуральск, а также Сосновский муниципальный район. Уже установлено 5,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов, до конца года их увеличат до восьми тысяч», - отметил Владимир Шубин.

По его словам, есть направления, где надо удвоить усилия, например, в борьбе с несанкционированными свалками.

«Министерство экологии выявило в области 1020 таких объектов. За прошлый год муниципалитеты с помощью минэкологии ликвидировали 534 свалки. В этом году необходимо ликвидировать уже 218 свалок. И, конечно, к этому вопросу нужно подключать широкую общественность – как для выявления стихийных свалок, так и для их ликвидации и исключения рецидивов. Наша цель – сделать область чистой и ликвидировать все скопления бытового мусора», - подчеркнул Владимир Шубин.

Отметим, сегодня в Челябинской области уже реализуется два федеральных проекта «Чистая страна», координатором которого является Михаил Махов, и «Зеленая экономика» под руководством Дениса Сазонтова. Оба проекта также примут участие в реализации задач «Генеральной уборки 74» и совместном проведении мероприятий по улучшению экологической обстановке в регионе.