Глава Челябинска Наталья Котова – дорожникам: Работайте вечером и ночью

Глава Челябинска Наталья Котова поручила подрядчикам приложить максимальные усилия для ликвидации последствий снегопада, работать днем и ночью.

Как сообщил сегодня, пятого декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, в настоящее время подрядчики мобилизовали всю технику для уборки дорог и тротуаров. А в целом за минувший месяц вывезено 267 тысяч кубометров снега, подрядчики получили 244 предписания за некачественную работу, администрация предъявила штрафов на три миллиона рублей.

«Весь день подрядчики должны работать. Дорожники должны работать также вечером и ночью. После уборки снега остается лед на остановках, прошу обратить на это внимание. И снежные кучи с остановок тоже нужно убирать», - сказала глава города Наталья Котова.

При возникновении нештатных ситуаций горожанам необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства города Челябинска: +7 951 771-73-25.