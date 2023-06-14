Глава Челябинского минобрнауки после отставки переходит на работу в педуниверситет

В четверг, 15 июня, ушедший в отставку министр образования и науки региона Александр Кузнецов будет представлен коллективу Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУГГПУ) в качестве исполняющего обязанности ректора вуза. Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил Александра Кузнецова, возглавлявшего минобрнауки региона более 13 лет, за проделанную работу и большой вклад в развитие системы образования региона.

Напомним, Александр Кузнецов возглавил минобрнауки региона в апреле 2010 года. Он руководил ведомством при трех главах региона. Сегодня, 14 июня, он по собственному желанию покидает пост министра.

Действующий губернатор Алексей Текслер пожелал уходящему в отставку Александру Кузнецову успехов в новой должности.

«Благодарю Александра Игоревича за работу, за вклад в развитие образовательной отрасли. За последние годы построено значительное количество детских садов, школ, оснащенных новым оборудованием. В территориях заработали «ИТ-кубы», “Кванториумы” и “Точки роста”. Мы одни из первых начали реализовывать программу “Профессионалитет”, - отметил Алексей Текслер и пожелал Александру Игоревичу успехов в новой должности.

Завтра Александр Игоревич будет представлен коллективу ЮУГГПУ (бывший Челябинский пединститут) в качестве исполняющего обязанности ректора вуза. Глава региона обсудил назначение с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Кандидатура Александра Игоревича нашла поддержку в профильном ведомстве.

Напомним, в 2010 году Александр Кузнецов, работавший на тот момент начальником управления образования Челябинска, сменил на посту министра Владимира Садырина, возглавлявшего ведомство 11 лет - с 1999 года.

Садырин через полгода после отставки вернулся в минобрнауки на должность первого зама. А в ноябре 2010 года был назначен исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного педагогического университета. А в декабре 2012 года был официально утвержден в должности ректора ЧГПУ на срок пять лет.

В декабре 2017 года в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (бывший ЧГПУ) избрали нового ректора – Татьяну Чумаченко.

Сегодня в рамках международного форума «Формируя будущее» в Казани Александр Кузнецов, представители Министерства национального образования Республики Мали и Татьяна Чумаченко обсудили создание Центра открытого образования в Республике Мали. А завтра сотрудникам вуза представят нового руководителя.

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Кузнецов родился 14 декабря 1964 года в городе Озёрске Челябинской области. Окончил исторический факультет Челябинского государственного университета. Служил в армии.

Работал учителем в школе №93, заместителем директора школы №115. С 1992 года трудился директор школы №41. В 2005 году был назначен начальником городского управления по делам образования. В апреле 2010 года возглавил министерство образования и науки Челябинской области.

Женат. Имеет сына и двух дочерей.