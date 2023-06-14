Глава минобрнауки Челябинской области уходит в отставку

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Руководитель ведомства уходит в отставку с 15 июня.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, который написал заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», - сообщили в пресс-службе главы региона.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем телеграм-канале поблагодарила Александра Кузнецова за работу. «Он долгие годы возглавлял министерство, его слово имело и имеет вес в системе образования, он многое сделал для его развития. Наступает тот момент, когда есть возможность двигаться дальше», - отметила Арина Альфредовна.

Александр Кузнецов переходит на работу в Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Он будет исполнять обязанности ректора вуза. Уверена, что это большой плюс и для системы образования в целом, и для вуза: мы возлагаем большие надежды на улучшение качества подготовки новых кадров в университете.

Обязанности министра образования и науки области будет исполнять Елена Коузова, которая до настоящего момента занимала пост первого заместителя руководителя минобрнауки региона.