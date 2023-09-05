Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проект строительства двух корпусов межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. Соответствующая информация опубликована на портале Единого государственного реестра заключений.

На этапе I.1 строительства планируется возвести корпус А9.1, на этапе I.2 - корпус А9.2.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий по двум объектам подготовило ООО «Голос.Проект» (Челябинск). Технический заказчик - ООО «ВТБ девелопмент» (Санкт-Петербург), застройщик – ООО «Челябинская концессионная компания» (Москва).

Напомним, кампус строится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации федерального проекта «Строительство сети современных кампусов» (нацпроект «Наука и университеты»).

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, подписанного октябре 2022 года между Минобрнауки Челябинской области и Челябинской концессионной компанией (один из учредителей - ВТБ Инфраструктурный холдинг, владеет 49,5%). Генеральный подрядчик – «Голос Девелопмент».

Общая площадь объектов на территории будущего кампуса - 123 тысячи квадратных метров. Планируется построить 10 корпусов, в том числе жилые помещения на 3400 человек, учебно-научный комплекс, многофункциональный центр с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей.

Реализация проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске идет по плану. Первые два общежития межуниверситетского кампуса в Челябинске планируется сдать до первого марта 2024 года, весь кампус – до конца 2025 года. Учебный процесс планируется начать в 2026 году. Кампус примет студентов и молодых ученых со всей страны.

Резидентами кампуса станут шесть ведущих вузов региона, в том числе ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Г.И. Носова, ЮУГМУ, МИДИС и ЮУрГАУ. «Они смогут совместно использовать современную инфраструктуру, которая будет в их распоряжении», - поясняла первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Вся модель высшего образования на территории кампуса будет строиться по новой ступенчатой системе. Студенты поступают в один из шести вузов-участников кампусного проекта, в течение трех лет получают базовые знания и практические навыки по запланированной программе вуза. А затем еще два года обучения пройдут в кампусе, где студент выбирает один из треков – исследовательский, технологический или предпринимательский.

Итогом обучения должны стать конкретные результаты работы над проектом. Их будут оценивать индустриальный партнер кампуса и будущие работодатели в условиях сохранения принципа академической свободы преподавателя.