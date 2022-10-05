В Челябинске дан старт проекту строительства межуниверситетского кампуса

В среду, пятого октября 2022 года, в правительстве Челябинской области представили проект межуниверситетского кампуса мирового уровня, который построят в Челябинске, и подписали соглашение о его реализации.

Концессионное соглашение было подписано между Министерством образования и науки Челябинской области и Челябинской концессионной компанией, учредителем которой является ВТБ Инфраструктурный холдинг (владеет 49,5% в ее уставном капитале).

«Сегодня дали старт проекту строительства в Челябинске межуниверситетского кампуса, - написал на своей странице в соцсетях губернатор Алексей Текслер. - По сути, кампус, это инвестиция в будущее Челябинской области».

Проект «Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области» предполагает создание и последующую эксплуатацию объектов для размещения обучающихся и профессорско-преподавательского состава, научно-образовательных и спортивных объектов. Реализация проекта будет осуществляться с применением механизмов государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе ВТБ.

ВТБ Инфраструктурный холдинг является инвестором и акционером концессионера, участвует в формировании основных функциональных и технико-экономических параметров проекта, а также организовывает привлечение частных инвестиций (собственных и заемных средств) для софинансирования проекта.

Правительство Челябинской области обеспечивает бюджетное финансирование проекта из бюджета Челябинской области (в том числе, за счет получения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) в объеме и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением.

Губернатор Алексей Текслер в рамках встречи подчеркнул, что кампус даст новый импульс развитию региона.

«Нам нужно двигаться вперед, именно поэтому мы реализуем масштабный проект межуниверситетского кампуса, где новые идеи будут трансформироваться в успешные проекты экономики. Именно тогда эта система обеспечит выход нашей области и страны на качественно новый уровень социально-экономического развития, - отметил Алексей Текслер. - Мы делаем это для нынешней молодежи и будущих поколений. Весь исторический опыт подсказывает нам, что инвестиции в науку — это работа на десятилетия и даже на века вперед».

«Развитие образовательной инфраструктуры – одно из самых перспективных направлений инвестирования, ведь это в первую очередь вклад в человеческий капитал, компетенции, которые необходимы обществу. Подписанное концессионное соглашение - это закономерный результат совместной кропотливой работы, драйвером которой выступает правительство Челябинской области. Рассчитываем, что подобные проекты будут масштабироваться, ВТБ со своей стороны готов вкладывать в них не только финансы, но и экспертизу и опыт», - сказал старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук.

Также в ходе встречи губернатор выразил отдельные слова благодарности президенту России Владимиру Путину, который поддержал проект. «Большое спасибо всем тем, кто прошел с нами этот путь. Я лично обсуждал этот вопрос с Президентом в августе прошлого года, он поддержал проект и дал соответствующее поручение», - сказал Алексей Текслер.

На днях было подтверждено федеральное финансирование создания кампуса. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подчеркнул масштабность проекта.

«Создание кампусов мирового уровня в разных регионах кардинально меняет представления об университетах, - отметил Валерий Фальков. - Важно понимать, что строительство такой инфраструктуры в Челябинской области — это важная часть развития вузов и самого региона. Это не просто общежитие, в котором будет обеспечено комфортное проживание студентам и учтены их потребности для качественного досуга. Кампус — это точка притяжения для студентов и молодых ученых из других городов и субъектов России, где они смогут реализовать свои идеи и найти единомышленников».

Основными участниками проекта стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, МИДИСа.

В рамках реализации проекта кампуса предусмотрено создание объектов общей площадью 114 тысяч квадратных метров.

«Это целый студенческий город общей площадью 114 тысяч квадратных метров. Будет учебно-научный комплекс с технопарком, гостиничный и многофункциональный комплексы, модульные конференц-залы, коворкинг-площадки и многое другое», - поделился Текслер.

Планируется построить 68 тысяч квадратных метров жилых помещений – это 3400 мест для проживания. На первых этажах жилых зданий предусмотрены общественные пространства для занятий и досуга студентов, коммерческие площади для размещения магазинов, кафе, фитнес-студии и прочей инфраструктуры для резидентов Кампуса и жителей прилегающих кварталов

В учебно-научном комплексе на площади 30 тысяч квадратных метров будут размещены: технопарк площадью пять тысяч квадратных метров, учебные аудитории, лаборатории и иная образовательная инфраструктура, которая станет доступна пяти вузам Челябинска.

Будет создан многофункциональный административно-деловой центр площадью 10,8 тысячи квадратных метров, с конференц-залами, коворкингом и коммерческими площадями (street-retail).

Изначально на реализацию проекта планировалось направить 9,3 миллиарда рублей. Из них объем предполагаемого софинансирования федерального бюджета - 60%, средства субъекта - 20%, а также внебюджетные средства - 20%.

На сегодня предварительная стоимость строительства оценивается в 16,7 миллиарда рублей. Окончательная цена будет известна после прохождения экспертизы.

Учебный процесс в кампусе запланировано начать в 2026 году.

Ранее Алексей Текслер подробно рассказал о проекте президенту Владимиру Путину и презентовал его сопредседателю ОНФ, члену Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой.