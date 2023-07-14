«Все идет по плану»: Текслер доложил Хуснуллину о ходе строительства кампуса

Реализация проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске идет по плану, о чем глава региона Алексей Текслер 13 июля доложил на заседании штаба под председательством вице-премьера российского правительства РФ Марата Хуснуллина.

Губернатор Челябинской области отметил, что в настоящее время в ходе первого этапа проекта строятся две гостиницы. То, как ведутся работы, Алексей Текслер проверил лично, побывав на стройплощадке накануне заседания штаба.

«Уже начинаем строить второй этаж гостиницы. В сентябре закончим коробки на этих объектах, а в марте следующего года, как и обещали, сдадим первый объект», - сказал глава региона.

По его словам, подходит к концу проектирование других десяти объектов кампуса, в том числе гостиниц и учебно-научных комплексов – строители уже начинают подготовку к работам на площадке.

«Срок сдачи всех объектов - конец 2025 года. Все у нас идет по плану, все контрольные точки проекта выполняем», - заверил вице-премьера Алексей Текслер.

Будущий кампус - это 123 тысячи квадратных метров студенческого пространства с жилыми помещениями на 3400 человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей.

Как напоминает пресс-служба областного правительства, кампус строится по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

Ранее сообщалось, что в Челябинске будет создан межвузовский проектный офис для регулирования научно-образовательной деятельности будущего кампуса мирового уровня.

Кампус Челябинской области включит в себя потенциал и возможности для шести университетов: ЧелГУ, ЮУрГУ, МГТУ имени Носова, ЮУрГАУ, МИДИСа и ЮУГМУ. Его специализациями станут интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, экология и живые системы.