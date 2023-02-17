Первые два объекта межуниверситетского кампуса в Челябинске должны сдать к первому марта 2024 года

Первые два общежития межуниверситетского кампуса в Челябинске будут сданы до первого марта 2024 года, весь кампус – до конца 2025 года. Учебный процесс планируется начать в 2023 году.

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в Челябинскую область. Он осмотрел стройплощадку и провел совещание по реализации проекта.

«Нам сейчас генеральный подрядчик сказал - первые два общежития должны быть сданы до первого марта 2024 года. Весь кампус должен быть сдан до конца 2025 года», - рассказал Валерий Фальков.

Министр подчеркнул, что при реализации инфраструктурного проекта кампуса главное не интерьер и не экстерьер, а реальные изменения, которые последуют в университетах.

«Когда речь идет о создании таких кампусов, очень важно, что высшая школа должна давать не только высшее образование для студентов, но и в том числе развивать научный блок», - подчеркнул полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Губернатор Текслер уверен, что реализация проекта межуниверситетского кампуса послужит закреплению в Челябинской области молодых ученых и специалистов.

Учебный процесс в кампусе запланировано начать в 2026 году.

Напомним, кампусы мирового уровня создаются в разных регионах страны по поручению Президента РФ. Проекты реализуются в рамках нацпроекта «Наука и университеты». До 2030 года в России будет построено 25 кампусов.

Заявка на создание кампуса в Челябинске была отобрана в первой волне конкурса, который проходил в 2021 году.

В октябре 2022 года было подписано концессионное соглашение между Минобрнауки Челябинской области и Челябинской концессионной компанией (один из учредителей - ВТБ Инфраструктурный холдинг, владеет 49,5%) о реализации проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске.

Основными участниками проекта стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ им. Г.И. Носова, ЮУГМУ, ЮУрГАУ.

Подрядчик – «Голос Девелопмент» «Это наша строительная компания, занимается и проектированием, и строительством», - сказал глава региона.

Общая площадь кампуса составит свыше 120 тысяч квадратных метров. В студенческом городке разместятся учебно-научный комплекс с технопарком, гостиничный и многофункциональный комплексы, модульные конференц-залы, коворкинг-площадки и многое другое.

«Планируется создание более 40 уникальных лабораторий для проведения научных исследований и разработок в сфере экологии (в том числе на снижение карбонового следа и решения экологических вызовов региона), цифровых технологий, инженерии данных и искусственного интеллекта (например, на осуществление перехода промышленного сектора региона на новый технологический уклад), биоинформатики, геномики и медицины (в том числе направлены на сохранение и развитие человеческого капитала), продовольственной безопасности и других сферах», - уточнили в Минобрнауки РФ.

Кроме того, построят жилые помещения 3,5 тысячи мест для проживания общей площадью 68 тысяч квадратных метров. На первых этажах жилых зданий предусмотрены общественные пространства для занятий и досуга студентов, коммерческие площади для размещения магазинов, кафе, фитнес-студии и прочей инфраструктуры для резидентов Кампуса и жителей прилегающих кварталов.

На реализацию проекта планируется направить 16,7 миллиарда рублей, из которых 9,13 миллиарда - из федерального бюджета, 1,2 миллиарда - из регионального. Остальные средства инвестирует банк ВТБ.