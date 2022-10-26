Главней всего интернет в доме! «Ростелеком» подключил более 7 000 квартир в новостройках Южного Урала

«Ростелеком» подключил более 7 000 квартир в новостройках Челябинской области. В жилом комплексе «Лесопарковый» в Челябинске сейчас идёт активное заселение новыми жильцами. Кроме комфортных условий жизни, которыми наслаждаются владельцы квартир, они имеют возможность подключить качественный интернет от «Ростелекома».

Цифровой провайдер использует технологию «оптика в квартиру». Связисты заводят кабель в новые дома ещё на этапе строительства. Далее проходит установка оборудования с сохранением декора квартиры. Уникальная технология обеспечивает скорость интернета от 250 Мбит/с, которую метеорологи сравнивают со скоростью ветра в ураган.

Вероника Пивоварова, метеоролог: «По шкале Бофорта порывы более 50 метров в секунду – это настоящий ураган. Со скоростью в несколько раз выше интернет приходит в наши дома. Сегодня благодаря быстрому и качественному интернету синоптики делают точные и долгосрочные прогнозы погоды».

Преимущества уникальной технологии от «Ростелекома» не только в высоких скоростях, но и в надежности сигнала, что позволяет комфортно пользоваться интернетом даже в час пик, когда обычно люди возвращаются с работы и начинают активно пользоваться глобальной Сетью.

Жителям домов ЖК «Лесопарковый» скоро будет доступен не только качественный интернет от «Ростелекома» но и весь комплекс услуг по выгодной цене. При этом скорость соединения каждый абонент может выбрать сам в зависимости от тарифного плана. Но чтобы не потерять в качестве и сэкономить, "Ростелеком" разработал свою "Технологию выгоды +" – одноимённый тариф, где можно объединить сразу несколько услуг в один пакет.

В предложение можно включить одновременно высокоскоростной домашний интернет до 350 Мбит/с, интерактивное телевидение с функцией «Мультискрин», 50 Гб безлимитного мобильного интернета на максимальной скорости, 1200 минут для звонков и 500 смс. При этом на один счёт можно подключать до 5 номеров. В подарок пользователь получает облачное хранилище Mail.ru на 8 Гб*.

А самое приятное, что среднегодовая экономия для новых и постоянных пользователей составит 50 %.