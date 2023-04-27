Главные памятники Челябинска теперь будут всегда светиться в ночи благодаря постоянной подсветке.

Специальные светильники для скульптурной подсветки монументов в темное время суток смонтировали специалисты муниципального предприятия «ЭВИС».

Как сообщили в мэрии, к настоящему моменту работы по «подсвечиванию» завершены на 11-ти объектах. Это «Сказ об Урале», памятник революционерам-железнодорожникам «На новый путь», памятник героям тыла Великой Отечественной войны «Танк ИС-3» (Комсомольская площадь), памятник «Мавзолей» (Алое поле), памятник Петру Столыпину, памятник Сергею Прокофьеву, памятник Михаилу Глинке, памятник добровольцам-танкистам Челябинска, памятник воинам локальных войн «Доблестным сынам Отечества», «Сфера любви» у ТРК «Урал», мемориал в честь пионеров-героев (Алое поле).

Работа по установке скульптурного освещения будет продолжена, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.