Мемориалы не на учете: Каслинская прокуратура взяла на контроль бесхозяйные памятники

Прокуратура города Касли (Челябинская область) обязала администрацию Берегового сельского поселения принять на учет бесхозяйные памятники.

Каслинская городская прокуратура в ходе проверки установила, что на территории поселка Береговой имеются бесхозяйные объекты недвижимого имущества: мемориал воинам – жителям поселка погибшим в годы Великой Отечественной войны; обелиск в память односельчан, погибших в годы гражданской войны; обелиск в память погибшим организаторам Советов по Кульмякской волости.

В связи с бездействием органов местного самоуправления прокурор обратился в суд.

Частично требования прокуратуры уже добровольно исполнены администрацией Берегового сельского поселения. На кадастровый учет постановлен мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Решением суда на администрацию поселения возложена обязанность принять меры по постановке обелисков на учет. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.