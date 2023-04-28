Главный фонтан Челябинск планируют запустить 30 апреля

Фонтан на площади Революции планируют запустить в воскресенье, 30 апреля.

В настоящее время работы по расконсервации и техническому обслуживанию гидротехнического сооружения подходят к концу. Сейчас ведется подготовка чаши фонтана, осуществляется гидроизоляция и очистка гранита.

Как рассказали в администрации Советского района, демонтирован защитный короб объекта. Техническое помещение подготовлено к эксплуатационному сезону. Заменены основная часть оборудования (светильники, электромагнитные клапаны, контроллеры, блоки питания), а также песок​ в фильтровальной установке.

«В связи с заменой физически изношенного оборудования новые светильники будут гореть ярче и насыщеннее, цвета светильников остаются без изменений», - отметили в районной администрации.

Первые недели музыкальный репертуар фонтана будет прежним, но позже, после программной обработки, добавятся новые треки. В преддверии Дня Победы и 9 Мая жителей и гостей Челябинска порадуют светомузыкальные композиции на песни военных лет.