28.04.2023
Главный фонтан Челябинск планируют запустить 30 апреля
28.04.2023
В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов
28.04.2023
Отечественное решение для переноса ИТ-сервисов для бизнесменов Южного Урала
28.04.2023
В Челябинске выбирают подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги
28.04.2023
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
28.04.2023
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
Главный фонтан Челябинск планируют запустить 30 апреля
Жителям города пообещали новое звучание гидротехнического сооружения
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
18.04.2023
Главный фонтан Челябинска на этой неделе начнут «оживлять» после зимы
13.04.2023
Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023