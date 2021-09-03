Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей

Заслуженный деятель культуры РФ, главный режиссер Челябинского государственного драматического камерного театра Виктория Мещанинова отметила 30-летие работы в Камерном театре. В честь юбилея руководителю подарили торт и устроили мини-фейерверк.

Виктория Мещанинова работает в театре в должности главного режиссера с 1991 года. В 2006 году взяла на себя художественное руководство.

Как отмечает пресс-служба министерства культуры Челябинской области, человек творчески не успокоенный, она создает авторский театр. Активно проявляет собственное, личностное начало в трактовке литературного произведения, однако без агрессии и насилия по отношению к нему. Последовательно ищет пути к зрительским сердцам, не опускаясь до «потворства публике», не приемля «театральной попсы», желания понравиться залу любыми способами.

«Можно, к примеру, раздеть актрис, и все мужское население города побежит на это смотреть. Но ведь театр в первую очередь должен говорить о человеке, обращаться к его чувству, разуму, сердцу, бороться за него», - уверена Виктория Мещанинова.

Многие годы Мещанинова преподавала на кафедре театрального искусства Челябинского института культуры. Сегодня большая часть труппы - ее ученики. В 2013 году возобновила работу на кафедре в качестве профессора и руководителя курса, выпустив его в 2017 году. Четверо из выпускников вошли в состав труппы.

«Если сказать, что все получилось – то надо закрывать театр. Театр постоянно должен быть в пути, двигаться. Как этого добиться и как понять, что театр давно сидит на перроне, его поезд уже ушел, а нам кажется, что мы мчимся в вагоне? Надо постоянно вливать новую жизнь, подпитывать свежей кровью. Самое страшное для театра – это консервация на себе самом», - считает юбиляр.