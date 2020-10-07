Главврач Челябинского областного онкоцентра госпитализирован, ковид у него не подтвердился

Главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин госпитализирован с признаками вирусной инфекции, коронавирус у него не подтвердился.

Об этом сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы центра Лия Захарова.

Первый тест на коронавирусную инфекцию, который сдал главврач при первых признаках простудного заболевания, дал отрицательный результат.

«Любой человек, согласно регламенту, при определенных симптомах обязан действовать в рамках установленного регламента и госпитализироваться. Даже если это и главный врач», - подчеркнула Лия Захарова.

В настоящий момент Андрей Важенин госпитализирован в больницу. Ковид у него не подтвержден.

На сегодня все медицинские работники находятся в группе риска и вероятность заразиться у них гораздо выше. В онкоцентре в постоянном режиме контролируется состояние каждого сотрудника, в том числе и главного врача. Дважды в день измеряется температура, проводятся обследование.

«Андрей Владимирович соблюдал и соблюдает установленный порядок и, если регламентом предусмотрена госпитализация при таких признаках заболевания, он госпитализировался», - подчеркнула Лия Захарова.

Напомним, Андрей Важенин в сентябре 2020 года был избран депутатом Законодательного собрания седьмого созыва. Завтра, седьмого октября, состоится первое заседание. Журналисты будут принимать участие в нем дистанционно. Может быть и Андрею Владимировичу удастся на удалёнке присоединиться к своим коллегам-парламентариям.

Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины работает в прежнем режиме.

Напомним, коронавирусная инфекция выявлена у заместителя губернатора Анатолия Векшина, министра спорта области Леонида Одера, его заместителя Александра Казакова, министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего, у главы Магнитогорского городского округа Сергея Бердникова, директора камерного театра Челябинска Ильи Коломейского, замруководителя Челябинского УФАС Станислава Копылова.