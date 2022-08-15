Гости гастрономической «Крынки» на Аркаиме съели более 300 килограммов еды

Почти три тысячи человек стали гостями фестиваля традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка», который завершился в минувшие выходные в заповеднике «Аркаим» (Челябинская область).

В течение дня на двух фестивальных площадках прошло полтора десятка мероприятий. Для угощения приготовили 110 литров шурпы, 90 килограммов плова, 80 литров компота, а на десерт - мега-мерендинку весом 24 килограмма.

Чтобы накормить зрителей, участники челябинского военно-исторического клуба «Дивизион» доставили на фестивальную площадку свыше 140 килограммов продуктов и две цистерны воды. На приготовление обеда ушло более трех часов.

Помимо этого, с утра туристы могли угоститься малосольными огурцами, засоленными прямо на их глазах, отведать хлеба, испеченного по старинным рецептам, и по достоинству оценить холодный казацкий суп из арбуза с солеными огурцами.

Центральным событием «Крынки» стала дегустация огромного пирожного, созданного челябинской фабрикой «Южуралкондитер» специально в честь 35-летия открытия поселения Аркаим. Мерендинку размером 1,1х1,1 метра и весом почти в четверть центнера доставили на фестивальную площадку на специальных носилках. Зрители дружно пели «Каравай» и водили хороводы. Пирожное разлетелось в считанные минуты. Всего было роздано более 600 порций.

Реконструкторский клуб «Серебряный единорог» разыграл сценку проводов на военную службу и эпизоды сражений с французами во время Отечественной войны 1812 года.

Поклонники искусства познакомились с уникальным гастрономическим Театром Вкуса, посмотрели «Петрушкину комедию», побывали на концерте фолк-группы «UZORITSA». Завершился фестиваль большим костром под звездным небом Аркаима.

«В этом году «Крынка» получилась очень многолюдной. К нам приехали гости из разных уголков страны, в том числе из Удмуртии и Тюменской области. В состав команды участников фестиваля вошло около 70 человек: реконструкторы, кулинары, театралы из Москвы, Смоленской области, Воронежа, Оренбурга, Уфы. Думаю, что юбилей Аркаима мы провели достойно», - подвела итоги организатор фестиваля, сотрудник заповедника «Аркаим Александра Пигалова.

Как напоминает пресс-служба регионального минкульта, фестиваль «Крынка» проводился в рамках нацпроекта «Культура» и был приурочен к 35-летию открытия поселения Аркаим.