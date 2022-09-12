Готовы к службе в спецназе: Златоуст принял первые военно-патриотические Игры

На территории учебного полигона поселка Центральный Златоустовского городского округа (Челябинская область) прошли первые военно-патриотические Игры для курсантов и студентов, организованные в рамках движения «Полки Победы». Прошедшим все препятствия были вручены золотые и серебряные значки «Готов к службе в спецназе».

В спортивных состязаниях приняла участие 21 команда школьников, курсантов военно-патриотических клубов, студентов колледжей и вузов из Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии Уральского округа, на первом этапе соревнований участникам в индивидуальном зачнте предстояло пройти полосу препятствий, протяженностью в пять километров для студентов военного вуза и два с половиной – для остальных участников. Окопы, преграды высотой около двух метров, прохождение траншей, отжимания и другие испытания.

Прошедшим все препятствия были вручены золотые и серебряные значки «Готов к службе в спецназе».

Вторым этапом Игр стал командный зачет на кубок специальных подразделений Росгвардии, где участники в составе своих команд преодолевали полосу препятствий, воздушную переправу, проводили условное разминирование, стреляли из страйкбольного оружия и метали гранаты.

«Подобные игры проходят впервые на земле Южного Урала. Ребята показали свое спортивное мастерство. Патриотическое воспитание молодежи, формирование активной гражданской позиции и любовь к родине – залог процветания и стабильности нашей страны», - рассказал начальник управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор полиции Александр Ясинский.

По итогам состязаний, из 136 участников, право ношения золотого значка «Готов к службе в спецназе» получили 28 ребят, а на серебряный знак сдали 16. Остальные продолжат тренироваться и предпримут новую попытку уже в следующий раз.

В командном зачете победили и забрали переходящий кубок специальных подразделений Росгвардии курсанты челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов.

Напомним, история движения «Полки Победы» началась в 2017 году, когда ее идейный вдохновитель Антон Николаев, восстановил копии первых знамен дивизий, сформированных в годы Великой Отечественной войны на Южном Урале и высадил более 10 тысяч кедров по всей Челябинской области, в память о всех погибших в сражениях.