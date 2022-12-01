ГРЦ Макеева и миасцы вместе с гуманитаркой отправляют в зону СВО письма школьников

В Миассе (Челябинская область) сотрудники Государственного ракетного центра имени Макеева и местные жители собрали очередную партию гуманитарной помощи.

Вместе с продуктами, товарами первой необходимости, одеялами, постельным бельем, медикаментами, теплыми вещами в зону СВО отправятся письма миасских школьников военнослужащим.

В письмах, наполненных теплом детских сердец, - трогательные слова поддержки, искренние пожелания здоровья и скорейшего возвращения.

«Бойцы признаются, что такие весточки из дома, особенно от ребят, поднимают боевой дух и придают сил», - рассказали в пресс-службе ГРЦ Макеева.

Отметим, около 500 килограммов необходимых товаров были переданы волонтерам общественно-патриотического движения «ZOV Миасса» для военнослужащих на передовую, в приемную партии «Единая Россия» - для вынужденных переселенцев и в пункт приема, организованный депутатом Собрания депутатов Миасского городского округа Анастасией Борисовой, - для мирных жителей Донбасса, находящихся сейчас в Челябинской области.

С начала специальной военной операции коллектив Государственного ракетного центра собрал и отправил мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик свыше 13 тонн необходимых товаров. Пункт приема, организованный ГРЦ в «Прометее», открыт для всех желающих помочь с восьми утра до десяти вечера (обращаться на пост охраны).