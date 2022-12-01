ГРЦ Макеева и миасцы вместе с гуманитаркой отправляют в зону СВО письма школьников

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На вопросы читателей агентства «Урал-пресс-информ» отвечает технический инспектор труда Федерации
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Челябинская область получила 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи.  Все машины - о
01.12.2022

Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году клиника Южно-Уральского государственного медицинского университета отмечает 75-летний
01.12.2022

За несколько десятилетий в роддоме учреждения появилось на свет двести тысяч малышей

Клиника Южно-Уральского государственного медуниверситета отмечает 75-летний юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшее время в 68 регионов России дополнительно поступит 299 передвижных медицинских комплек
01.12.2022

Челябинская область дополнительно получит восемь передвижных медицинских комплексов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Накануне первого дня календарной зимы, 30 ноября, в Челябинскую область прибыл Поезд Деда Мороза.
30.11.2022

Крепкие морозы не помешали встрече Деда Мороза с южноуральцами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.12.2022

Челябинск против домашнего насилия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.12.2022

Семейные МФЦ в Челябинской области откроют 13 декабря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.12.2022

Анвар Гатиятулин: Несмотря на сложную ситуацию болельщики нас поддерживают
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.12.2022

ГРЦ Макеева и миасцы вместе с гуманитаркой отправляют в зону СВО письма школьников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.12.2022

Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.12.2022

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Общество
01.12.2022 14:25
Фото: Пресс-служба ГРЦ Макеева

ГРЦ Макеева и миасцы вместе с гуманитаркой отправляют в зону СВО письма школьников

Весточки из дома придают военнослужащим на передовой сил и поднимают боевой дух

В Миассе (Челябинская область) сотрудники Государственного ракетного центра имени Макеева и местные жители собрали очередную партию гуманитарной помощи.

Вместе с продуктами, товарами первой необходимости, одеялами, постельным бельем, медикаментами, теплыми вещами в зону СВО отправятся письма миасских школьников военнослужащим.

В письмах, наполненных теплом детских сердец, - трогательные слова поддержки, искренние пожелания здоровья и скорейшего возвращения.

«Бойцы признаются, что такие весточки из дома, особенно от ребят, поднимают боевой дух и придают сил», - рассказали в пресс-службе ГРЦ Макеева.

Отметим, около 500 килограммов необходимых товаров были переданы волонтерам общественно-патриотического движения «ZOV Миасса» для военнослужащих на передовую, в приемную партии «Единая Россия» - для вынужденных переселенцев и в пункт приема, организованный депутатом Собрания депутатов Миасского городского округа Анастасией Борисовой, - для мирных жителей Донбасса, находящихся сейчас в Челябинской области.

С начала специальной военной операции коллектив Государственного ракетного центра собрал и отправил мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик свыше 13 тонн необходимых товаров. Пункт приема, организованный ГРЦ в «Прометее», открыт для всех желающих помочь с восьми утра до десяти вечера (обращаться на пост охраны).

спецоперация на Украине
гуманитарная помощь
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На вопросы читателей агентства «Урал-пресс-информ» отвечает технический инспектор труда Федерации
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Консультации юриста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получила 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи.  Все машины - о
01.12.2022

Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году клиника Южно-Уральского государственного медицинского университета отмечает 75-летний
01.12.2022

За несколько десятилетий в роддоме учреждения появилось на свет двести тысяч малышей

Клиника Южно-Уральского государственного медуниверситета отмечает 75-летний юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшее время в 68 регионов России дополнительно поступит 299 передвижных медицинских комплек
01.12.2022

Челябинская область дополнительно получит восемь передвижных медицинских комплексов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Накануне первого дня календарной зимы, 30 ноября, в Челябинскую область прибыл Поезд Деда Мороза.
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В Челябинске откроют пятый сосудистый центр на базе горбольницы №6

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Продукцию ООО «ММК-УГОЛЬ» оценили на самом высоком уровне

29.11.2022 09:58

Мировая премьера: в Челябинске ставят балет «Бесприданница»

29.11.2022 09:49

«Абзаково» признали лучшим горнолыжным курортом УрФО

29.11.2022 09:35

Сотрудники Исторического музея Южного Урала покорили «Нарядную Русь»

29.11.2022 09:09

В Челябинске временно приостановят обслуживание 16-го автобусного маршрута