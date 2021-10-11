ГРЦ Макеева наградил в Миассе победителей детского конкурса «На ракете – в школу»

Во дворце культуры и творчества «Прометей» Миасса (Челябинская область) состоялось торжественное награждение победителей и призеров профориентационного конкурса ГРЦ Макеева «На ракете - в школу».

Ребята не только получили дипломы и подарки от государственного ракетного центра, но и с удовольствием декламировали стихи.

Конкурс чтецов «На ракете в школу» его организаторы - кадровая служба предприятия - проводят на странице ГРЦ в ВКонтакте «Профессия ракетостроитель» среди миасских учеников первых-восьмых классов. Только в первый день проведения конкурса было выложено более 30-ти видеороликов, и затем количество участников росло не по дням, а по часам.

Согласно условиям, нужно было выучить стихотворение, в котором бы присутствовали слова «ракета», «школа», «осень» и другие, записать исполнение на видео и выложить его в соцсеть.

Выбирая лучших, члены жюри оценивали выступления по нескольким критериям: выразительность, эмоциональность, артистичность, умение передать свое отношение к тому, что описывается в стихотворении.

Сделать выбор жюри было нелегко, ведь каждый из участников привнес в выступление что-то свое, особенное: одни артистично рассказывали стихи, другие творчески подошли к оформлению видеоролика.

Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, особо порадовало то, что многие ребята продумывали свои выступления вместе с родителями. Так, две мамы даже специально написали стихотворения, а родные Ярослава Суханова помогли создать отличный видеоролик, оставив комментарий: «Поддержите нас «лайками», старались всей семьей!».

Среди первоклассников было так много ярких запоминающихся выступлений, что жюри определило не три победителя, а шесть. Первое место разделили ученики школы №16 Маргарита Прокопьева и Виктор Миллер, второе - Лев Бояркин (школа №44) и Александр Лемтюгин (школа №22). Третье место присуждено Михаилу Хлыбову (школа №21) и Анне Стиблиной (школа №17).

Среди учащихся вторых-четвертых классов места распределились следующим образом: первое место у Ярослава Суханова (школа №16), второе - у Дарьи Мурдасовой (школа №23), третье место завоевала Татьяна Хлопунова (школа №17).

Среди учеников пятых-восьмых классов победительницей стала Алёна Савченко (школа №18), на втором месте оказалась Варвара Зигангирова (школа №73), третье место разделили Данил Абрамов (школа №19) и Дмитрий Потапов (школа №17).

Специальных призов жюри в своих категориях удостоены Олеся Брайцева (школа №35), Никита Иванов (школа №13), Александра Султанова (школа № 30). Приз зрительских симпатий завоевала Софья Бирюкова (школа №16), видеовыступление которой набрало максимальное количество «лайков».

Жюри не могло обойти вниманием и талантливых мам, написавших для конкурса замечательные стихи - Юлию Снегирёву («Мечта») и Лидию Потапову («Я интересно жить хочу»). Они отмечены благодарственными письмами.

Поделиться

Победителям и призерам конкурса вручены дипломы и памятные подарки с символикой ГРЦ, а все многочисленные участники получат специальные дипломы за участие.