Специалисты ГРЦ Макеева признаны одними из лучших молодых профессионалов «Роскосмоса-2022»

Специалисты АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) Анатолий Кузнецов и Данила Источинский завоевали третьи места на VII корпоративном чемпионате профессионального мастерства в Санкт-Петербурге, объединившем свыше 600 специалистов из 32-х организаций ракетно-космической отрасли.

По итогам конкурсных заданий миассцы стали бронзовыми призерами чемпионата в своих компетенциях, сообщает пресс-служба Государственного ракетного центра имени Макеева.

В этом году участникам предстояло выполнить конкурсные задания по 18-ти основным и трем корпоративным компетенциям, которые были полностью ориентированы на отраслевые потребности и разработаны с привлечением ведущих специалистов ракетно-космической промышленности.

ГРЦ Макеева представляла сильная команда специалистов, которые выступили в трех направлениях профессиональной деятельности. В компетенции «Неразрушающий контроль» участвовал начальник лаборатории Данила Источинский, в компетенции «Инженер-технолог машиностроения» — инженер-технолог второй категории Артем Саубанов. В третьем и самом популярном направлении «Инженерная графика CAD» свое профессиональное мастерство оттачивал опытный участник - инженер-конструктор второй категории Анатолий Кузнецов. Для него это уже четвертый чемпионат.

В качестве экспертов-компатриотов в чемпионате участвовали ведущий инженер - руководитель группы Тарас Сдвижков, инженер-технолог второй категории Ирина Аверина, инженер-конструктор второй категории Сергей Киселев.

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Конкурсантов ждала насыщенная программа. В течение нескольких соревновательных дней специалисты работали над выполнением заданий. Как признались сотрудники ГРЦ, год от года организаторы предлагают такие задачи, с которыми они раньше не сталкивались. Решение этих задач требует действительно высокой квалификации.

«Мы работали три соревновательных дня по шесть часов, - рассказал Анатолий Кузнецов. - Необходимо было создать чертеж, анимационный видеоролик, схемы сборки-разборки конструкций и прочее».

Анатолий своим результатом - бронзовым значком чемпионата - остался доволен: конкуренция была очень высокая, однако ему удалось сориентироваться и проявить свой творческий и профессиональный потенциал.

«В нашей компетенции многие стали призерами. Из 22 участников без значков остались только шесть человек. В таком составе интересно работать», - говорит Анатолий Кузнецов.

Анатолий - самый опытный участник чемпионата, дважды обладатель бронзового значка. Он был в числе шести специалистов, участвовавших в первом корпоративном конкурсе ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам WorldSkills, а в 2019-м году вошел в десятку лучших в своей компетенции и подтвердил квалификацию в международном рейтинге Medallion for Excellence.

Данила Источинский, напротив, в чемпионате новичок, однако это не помешало ему сразу же взять «бронзу».

Компетенция «Неразрушающий контроль» - одна из самых непростых, так как требует от специалиста навыков работы с несколькими методами контроля.

«Впечатлений море, все интересно, но достаточно сложно, - рассказал Данила. – Работали интенсивно, напряженно. В один из соревновательных дней нужно было выполнить контроль ультразвуковым методом двух образцов и разработать технологические карты контроля. Справился, оценил свой уровень знаний. В подготовке очень помогали коллеги, особенно ведущий инженер - руководитель группы Тарас Сдвижков».

Порадовало участников чемпионата и место проведения (прогулки по городу на Неве оставили приятные впечатления), и интересные спикеры. Так, в один из конкурсных дней с молодыми профессионалами встретился космонавт Федор Юрчихин.

«Такие встречи мотивируют, стимулируют к дальнейшему профессиональному росту», - сошлись во мнении молодые специалисты ГРЦ.

Команда ГРЦ показала высокий уровень подготовки, все специалисты выступили достойно. Участники считают: прошедший чемпионат показал, что нужно работать и добиваться большего, команда ГРЦ способна, как минимум, завоевать «серебро». Однако для этого требуются, как и в любом соревновании, не только сила, а в их случае - знания, но и развитие дополнительных функций, использование инструментов повышения работоспособности и гибкости мышления. Над развитием этих навыков профессионалы ГРЦ планируют упорно работать до следующего чемпионата.