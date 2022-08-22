22.08.2022
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра»
22.08.2022
Полицейские Аши вернули в семью ребенка, который боялся гнева родителей
22.08.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 29 августа
22.08.2022
Искусство #Неискусственно!
22.08.2022
На месте будущего инклюзивного сквера в Челябинске начались земляные работы
22.08.2022
По факту гибели двух братьев в канализационном колодце в Увельском районе возбуждено уголовное дело
ГРЦ Макеева на «Армии-2022»: контракт на поставку «Сармата» и Кубок «За отличие при выполнении гособоронзаказа»
30.05.2022
Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту
30.05.2022
Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь
30.05.2022
В ГРЦ Макеева подвели итоги конкурса инновационных проектов
23.05.2022
«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022