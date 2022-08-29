Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) всегда тепло встречает гостей. На предприятие приходят и первоклассники, и студенты, и ветераны.

На просьбы различных организаций о возможности проведения ознакомительных экскурсий руководство предприятия отвечает положительно. С начала этого года в музее ГРЦ прошло уже около 30 мероприятий. На этот раз гостями стали ребята из центра помощи детям «Радуга».

Группу из 14 детей и двух воспитателей встретила инженер кадровой службы Татьяна Новичкова. По заинтересованным лицам мальчишек и девчонок было понятно, что визита на предприятие они ждали.

Гости сразу же проследовали в музей истории ГРЦ, где ведущий специалист Валерий Горбунов в доходчивой форме рассказал ребятам об основных достижениях ракетного центра. Юные гости рассмотрели макеты ракет, побывали в рабочем кабинете Виктора Макеева, посмотрели документальный фильм о предприятии.

Как рассказала педагог центра «Радуга» Ольга Пчелина, сопровождавшая детей, группа формировалась по возрастному принципу. Экскурсию посетили ученики восьмых-девятых классов, которым уже в ближайшем будущем предстоит выбор профессии и учебного заведения.

Экскурсия ребятам понравилась, отмечают в пресс-службе предприятия. Еще долго они рассматривали стенды, особенно заинтересовали их макеты ракет. Чтобы подростки могли увидеть разработку ГРЦ не в миниатюре, а в реальном размере, их проводили к монументу «Ракета», установленному на территории ГРЦ в честь создателей первой морской межконтинентальной баллистической ракеты.