Упорства и веры в себя: будущих ракетостроителей посвятили в студенты ЮУрГУ

В Южно-Уральском государственном университете 31-го августа прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. После общей торжественной части в аудиториях институтов и высших школ состоялось торжественное вручение студенческих билетов.

От имени заведующего кафедрой «Летательные аппараты» генерального директора, генерального конструктора АО «ГРЦ Макеева», академика РАН Владимира Дегтяря к первокурсникам обратился главный ученый секретарь предприятия Сергей Калашников. Он поздравил их с вступлением в ряды студентов Политехнического института ЮУрГУ по направлению «Создание ракетно-космической техники» и торжественно вручил студенческие билеты.

У Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс) и Южно-Уральского государственного университета богатый опыт творческого содружества по вопросам подготовки научных и инженерных кадров, формированию нового поколения специалистов. Выпускники кафедры ежегодно трудоустраиваются на предприятие в ведущие отделы, получая интересную и престижную работу, подкрепленную достойной зарплатой и социальными гарантиями.

Сегодня в ГРЦ Макеева трудятся более 300 выпускников кафедры, которые успешно работают над созданием новых поколений ракетно-космической техники, отмечают в пресс-службе предприятия.

Передавая слова поздравления от Владимира Дегтяря, Сергей Калашников пожелал ребятам настойчивости, упорства, веры в себя и выразил уверенность в том, что сегодняшние первокурсники через несколько лет придут на работу в Государственный ракетный центр дипломированными специалистами.