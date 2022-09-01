01.09.2022
Упорства и веры в себя: будущих ракетостроителей посвятили в студенты ЮУрГУ
01.09.2022
Остроумная защитница: МегаФон предлагает своим абонентам услуги агента Евы
01.09.2022
Старый и беззубый Бег: челябинский зоопарк объяснил горожанам причины худобы орловского рысака
01.09.2022
Южноуральские студенты стали в два раза чаще брать образовательные кредиты
01.09.2022
В Челябинской области в августе суточное число заболевших ковидом выросло в 3,6 раза
01.09.2022
Садистка из Трехгорного влила в горло собаке 70-процентный уксус и оставила умирать в лесу
Упорства и веры в себя: будущих ракетостроителей посвятили в студенты ЮУрГУ
31.08.2022
Специалисты ГРЦ Макеева признаны одними из лучших молодых профессионалов «Роскосмоса-2022»
30.08.2022
Счёт на десятки километров: ГРЦ Макеева принял участие в челябинском марафоне
29.08.2022
Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева
22.08.2022
ГРЦ Макеева на «Армии-2022»: контракт на поставку «Сармата» и Кубок «За отличие при выполнении гособоронзаказа»
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022