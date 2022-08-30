Счёт на десятки километров: ГРЦ Макеева принял участие в челябинском марафоне

Молодые специалисты АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) успешно выступили на 15-м челябинском марафоне, который состоялся в южоуральской столице в минувшее воскресенье, 28-го августа.

Событие собрало в областном центре свыше двух тысяч участников из территорий региона, Уральского федерального округа, России и ближнего зарубежья. В их числе были как начинающие, так и опытные марафонцы, а среди них и десять сотрудников Государственного ракетного центра имени Макеева, в том числе две девушки.

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Бег на длинные дистанции - это выносливость, испытание и победа над собственными страхами. Теперь они уже позади и у инженера Дарьи Николаевой, которая никогда не занималась легкой атлетикой и впервые пробежала свой километр, и у опытного спринтера, инженера Владислава Козлова, преодолевшего десять километров (и тоже впервые). Эту же дистанцию выбрали инженер-конструктор второй категории Сергей Киселев и инженер Алексей Цыбанёв. Еще шестеро участников - инженер второй категории Станислав Греков, заместитель начальника КБ-3 Василий Мурдасов, инженер первой категории Владислав Пырьев, инженеры первой категории Сергей Демидов и Игорь Сычев во главе с опытной бегуньей на дальние дистанции экономистом первой категории Анной Тимошук - испытали себя в полумарафоне (21,1 километра).

Как отмечают в пресс-службе предприятия, именно Анне принадлежит идея участия легкоатлетов ГРЦ в Челябинском марафоне, который она открыла для себя в 2019 году, заинтересовала коллег и теперь не только бежала вместе с ними, но и помогала в организации мероприятия.

Руководство и профком Государственного ракетного центра подобные инициативы всегда поощряют, поддерживают и оказывают финансовую поддержку.

«А в ответ на заботу мы стараемся достойно представлять родное предприятие на столь масштабных мероприятиях и демонстрировать сплоченность и силу», - отметила Анна Тимошук.

По словам сотрудников центра, Челябинский марафон-2022 произвел приятное впечатление своей организацией. На протяжении всей трассы, а каждая дистанция складывалась из одного и того же десятикилометрового отрезка (от ледовой арены «Трактор» до ТРК «Родник» и обратно) с разницей лишь в его кратности (один, два или четыре раза бежали этим маршрутом марафонцы), их сопровождали музыкальные ансамбли, многочисленные болельщики и волонтеры, готовые и напоить, и освежить водой.

На память об участии в столь масштабном спортивном празднике бега всем были вручены красивые медали.