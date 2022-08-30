30.08.2022
Всем миром: ОНФ отправил из Челябинской области рекордную партию гуманитарной помощи Донбассу
30.08.2022
Счёт на десятки километров: ГРЦ Макеева принял участие в челябинском марафоне
30.08.2022
На ремонтируемой трассе в Челябинской области грузовик снес две легковушки
30.08.2022
Пожилую учительницу из Ашинского района обокрал бывший ученик
30.08.2022
В Челябинском театре оперы и балета шедевры Скрябина прозвучат «в цвете»
30.08.2022
Челябинск торжественно завершит купальный сезон в последний день лета
Счёт на десятки километров: ГРЦ Макеева принял участие в челябинском марафоне
29.08.2022
Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева
22.08.2022
ГРЦ Макеева на «Армии-2022»: контракт на поставку «Сармата» и Кубок «За отличие при выполнении гособоронзаказа»
30.05.2022
Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту
30.05.2022
Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022