ГРЦ Макеева отследил движение спутников OneWeb

С космодрома «Байконур» 22 августа запустили ракету-носитель «Союз-2.16» с разгонным блоком «Фрегат», который вывел на целевые орбиты 34 космических аппарата OneWeb. Государственный ракетный центр имени Макеева (Челябинская область) обеспечивал прием телеметрической информации пуска посредством комплекса технических средств (КТС) «Миасс».

Как сообщил генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь, траектория полета ракеты-носителя простиралась вдоль Уральского хребта. Зона видимости КТС «Миасс» начиналась с 192-й секунды (на удалении 900 километров) и продолжалась до 627-й секунды (на удалении 1300 километров).

«Основная задача миасских специалистов - обеспечение дублирования телеметрической информации на активном участке для Байконура - успешно выполнена», - подчеркнул Владимир Дегтярь.

В зоне видимости КТС «Миасс» был также второй виток для проверки возможности приема на дальности 2200 километров. На такой дальности телеметрическая информация принималась впервые, в экспериментальном порядке. Таким образом, данные (отличного качества) были приняты в полном объеме на обоих витках задействования.

Также во временном промежутке между витками для космодрома «Байконур» транслировалась запись, принятая на первом витке. По оценке специалистов АО «Российские космические системы», задействование КТС «Миасс» показало себя с положительной стороны, и такие работы будут планироваться в дальнейшем, сообщили в пресс-службе ГРЦ Макеева.