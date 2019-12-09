ГРЦ Макеева подарит детям сотрудников яркую новогоднюю сказку
Общество
Сегодня, 14:50

Детей сотрудников АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) ждут сладкие подарки и сказочные представления у елки.

К подготовке новогодних сюрпризов взрослые - сотрудники государственного ракетного центра - подошли ответственно, закупив более 1200 сладких подарков, в которых дети найдут 37 наименований различных кондитерских изделий.

Ждет детей сотрудников ГРЦ и веселый праздник во ДКиТ «Прометей». Работники дворца культуры в содружестве с творческой молодежью государственного ракетного центра подготовили театрализованную анимационную программу под названием «Операция «Новый год в кругу друзей, или Невероятное путешествие по Книге сказок».

Ребята вместе с героями любимых мультфильмов отправятся в путешествие по страницам большой сказочной книги, где их ждут приключения, загадки, сюрпризы и радостная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

А затем праздник продолжится в большом театральном зале. Ребята вновь встретятся со сказкой. На этот раз в исполнении профессиональных артистов. Заслуженный коллектив Челябинской области, лауреат всероссийских и международных конкурсов - государственный ансамбль танца «Урал» - покажет новогодний спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди».

В эти предновогодние дни ДКиТ «Прометей» примеряет праздничный наряд. Полным ходом идет оформление паркетного зала, в котором будет установлена елка, появятся фотозоны и много ярких новогодних акцентов, сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

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