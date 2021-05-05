ГРЦ Макеева примет участие в экспериментальной отработке демонстратора двигателя ракеты-носителя

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) примет участие в экспериментальной отработке демонстратора двигателя многоразовой ракеты-носителя.

Эксперимент будет проводиться в рамках проекта Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ), речь о котором шла на круглом столе «Передовые производственные технологии и материалы» в пресс-центре ТАСС, состоявшемся в онлайн-формате. Участие в мероприятии приняли представители предприятий-участников и партнеров НОЦ, включая АО «ГРЦ Макеева».

Текущие результаты работы УМНОЦ по приоритетным направлениям «Аэроскосмические технологии», «Экология» и «Медицина» обсудили ректор УрФУ Виктор Кокшаров, председатель УрО РАН Валерий Чарушин, проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Южно-Уральского государственного университета Сергей Ваулин, руководители предприятий, участвующих в проектах. АО «ГРЦ Макеева» представлял заместитель начальника отделения - руководитель проектов по ракетно-космическому направлению Евгений Мочалов.

ГРЦ участвует в ведущем проекте НОЦ по направлению «Аэрокосмические технологии» и выступает участником проекта «Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракеты-носителем и универсальной космической платформой».

По словам Евгения Мочалова, Государственный ракетный центр работает в тандеме с достаточно устоявшейся кооперацией: это, прежде всего, «кузница кадров» ГРЦ - Южно-Уральский государственный университет и традиционные смежники - НИИМаш (Нижняя Салда), НПО автоматики (Екатеринбург). По мере углубления в проект и решения нарастающего объема задач количество участников будет расти.

«На данном этапе в рамках проекта НОЦ планируется создание демонстратора жидкостного ракетного двигателя с центральным телом -подобного, но в десятки раз меньшего по размерам, чем двигатель разрабатываемой ракеты-носителя, - уточнил Евгений Мочалов. - На этом демонстраторе предполагается получить подтверждение некоторых заложенных проектных решений и, как я уже говорил, дать студентам почувствовать «вкус» работы по созданию реальной высокотехнологичной продукции. Отдельные камеры этой модели будут изготовлены на производственных мощностях вуза, окончательная сборка и доводка - в НИИМаш. Там же пройдёт и тестовый пуск демонстратора двигательной установки. Второй демонстратор технологий – это фрагмент многослойной композиционной стенки бака будущей ракеты. Цель данного эксперимента - валидация компьютерных расчётов с результатами реальных испытаний на образцах».

Отвечая на поступающие в режиме реального времени вопросы, Евгений Мочалов рассказал о предполагаемых сроках реализации и результатах данного этапа проекта: «Будут сформированы первые проверочные образцы – модели, демонстраторы технологий. Данный этап проекта рассчитан до октября этого года, значит, в сентябре должны пройти испытания. Тогда и проверим правильность некоторых заложенных проектных решений».

Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь отметил, что одним из главных результатов участия в проекте НОЦ для предприятий является приток высококвалифицированных специалистов, способных решать амбициозные и сложные задачи.

«Благодаря реализуемым проектам НОЦ завтрашние выпускники и аспиранты пройдут полный путь создания продукции – от осевой линии изделия до его изготовления и испытаний под наставничеством предприятий реального сектора экономики, - сказал Владимир Дегтярь. - Кроме того, результаты работ данного этапа проекта НОЦ дополнят и усилят ранее поданные в адрес госкорпорации «Роскосмос» предложения по включению проекта в научно-исследовательские работы по разработке и созданию многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя КОРОНА, над концепцией которой на протяжении долгого времени работают специалисты АО «ГРЦ Макеева». Однако подчеркну, что создание полномасштабной ракеты подразумевает совершенно другой уровень финансирования и ресурсов, а также компетенций научных центров отраслевых институтов и организаций госкорпорации «Роскосмос».

СПРАВКА

В Уральский НОЦ входят девять вузов, десять научных организаций и 47 индустриальных партнеров, в портфеле центра - 48 проектов