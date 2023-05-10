ГРЦ Макеева вместе со всем Миассом отпраздновал Великую Победу

Государственный ракетный центр (Миасс, Челябинская область) традиционно встретил День Победы у бюста академика Макеева, имя которого носит предприятие.

Утром 9 Мая – а оно выдалось солнечным и теплым (а ясное, безоблачное небо лишний раз подчеркивало важность этого дня – главного для всех, кому дорог мир) – делегация ГРЦ приняла участие в торжественном городском мероприятии и театрализованном митинге-концерте в Машгородке.

Представители предприятия во главе с генеральным директором, генеральным конструктором, академиком РАН Владимиром Дегтярем возложили венки и цветы к мемориальному комплексу «Скорбящая мать», а

затем вернулись в Машгородок. Здесь по решению руководства Государственного ракетного центра была подготовлена большая праздничная программа, которая началась с митинга у мемориала «Народу - победителю! Народу - созидателю!».

Владимир Дегтярь, обращаясь с поздравительной речью ко всем собравшимся, подчеркнул, что долг каждого из нас — сохранить историческую память, правду о тех, кто сокрушил нацизм и вернул людям мир.

«Этот беспримерный подвиг на фронте и в тылу придает нам сил, укрепляет наш дух, служит примером стойкости и мужества, невероятной любви к Родине. Сегодня, как никогда, мы должны равняться на поколение победителей, сейчас нам особенно важны вера, сплоченность, духовная крепость и преданность Отчизне», - сказал Владимир Дегтярь и пожелал всем доброго здоровья, мира, благополучия и оптимизма.

Участников митинга с Великой Победой поздравили исполняющий обязанности главы Миасского городского округа Дмитрий Проскурин, военный комиссар Миасса Борис Кузнецов.

Начался митинг с торжественного вноса Знамени Победы офицерами специального управления ФПС №29 МЧС России. Минута молчания, оружейные залпы, цветы ветеранам, театрализованный концерт с участием солистов-вокалистов и творческих коллективов города — все было посвящено памяти тех, кто, не жалея себя, защищал Родину, кто самоотверженно ковал победу в тылу. Была и военно-полевая кухня, которая, как известно, в годы войны являлась «домашним очагом», кормившим солдата горячей пищей в нелегких условиях окопной жизни. Пятьсот порций солдатской каши – гречки с тушенкой – «разошлись» за считанные минуты.

Продолжился праздничный день танцевальной программой у дворца культуры и творчества «Прометей», а завершился 15-минутным салютом из 1108 выстрелов, рассказали в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».