10.05.2023
Наталья Котова: «Челябинск достойно отметил 9 Мая, спасибо всем причастным к организации праздника»
10.05.2023
ГРЦ Макеева вместе со всем Миассом отпраздновал Великую Победу
09.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на десятое мая (18+)
09.05.2023
В Челябинске состоялся концерт для ветеранов, участников СВО, военных и силовиков
09.05.2023
Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления
09.05.2023
Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая
ГРЦ Макеева вместе со всем Миассом отпраздновал Великую Победу
28.04.2023
Диктант Победы: специалисты ГРЦ Макеева проверили историческую грамотность
20.04.2023
В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих
13.04.2023
В Миассе чествовали победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ»
29.03.2023
ГРЦ Макеева начинает подтверждение ключевых технологий ракеты-носителя КОРОНА
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023