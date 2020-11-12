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Группа компаний «Ариант» вручила вкусные подарки медикам Челябинска, находящимся на передовой

Общество
Сегодня, 15:47
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Группа компаний «Ариант» вручила около двух с половиной тысяч подарков работникам учреждений здравоохранения Челябинска, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19.

Челябинские врачи стали первыми, кому ГК «Ариант» подарила наборы с мясной гастрономией и молодыми винами бренда Chateau Tamagne урожая 2020-го года.

Подарки челябинским медикам были вручены по случаю праздника молодого вина, который компания отмечает ежегодно после уборки урожая и который знаменует наступление нового виноградарского года.

Руководство группы компаний «Ариант» отмечает, что врачи, фельдшеры, медсестры, санитары сегодня находятся на передовой, поэтому так важно поддерживать их в это трудное время: ощутимым в существующих условиях будет даже самое малое позитивное внимание.

«Мы искренне гордимся и восхищаемся вашим мужеством, силой духа. Желаем вам как можно больше светлых и приятных моментов в жизни», - отметил управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

«Благодаря поддержке неравнодушных людей, их тёплым словам и всевозможной помощи мы понимаем, что в этой битве мы не одни. Лишь объединив все наши силы воедино, мы справимся», - сказала главная медицинская сестра МАУЗ ОЗП ГКБ №8 Ольга Собакина.

 

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Ариант
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