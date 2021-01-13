«У дома»: агрофирма «Ариант» открыла магазины в обновленном формате

Агрофирма «Ариант» приступила к реформированию своей торговой сети - как внешнему, так и внутреннему. Первый шаг в этом направлении – открытие магазинов в обновленном формате.
Компактные, современные торговые точки расположены в спальных районах: в Челябинске на улицах Чичерина, 36 и Комсомольском проспекте, 37, в Екатеринбурге – на Восточной, 7 и Высоцкого, 18. Эти площадки станут местом тестирования всех новых решений, которые в дальнейшем будут внедряться во все магазины торговой сети.
Современный дизайн магазинов выполнен в экостиле. В оформлении использованы натуральные материалы, преобладает теплая цветовая гамма, навигация стала более модернизированной и удобной, а атмосфера более эмоциональной. Элементы, составляющие концепцию магазина, планируется в дальнейшем использовать в разных сочетаниях в других локациях.
В магазинах обновленного формата клиентам предложен расширенный, оптимизированный ассортимент и улучшенный сервис. Теперь там можно приобрести различные виды мяса, фарш, нарезки, готовые блюда. В магазинах также представлены мясные полуфабрикаты и хлебобулочные изделия собственного производства. Там же можно купить и горячий кофе.
«В существующих реалиях важно, чтобы покупатель тратил минимум времени на поиск качественных продуктов по низким ценам. В наших магазинах каждый сможет найти то, что ему нужно. В обновленной концепции мы воплотили наши представления о том, каким должен быть магазин «у дома», чтобы удовлетворить все потребности современного покупателя», - прокомментировал нововведения управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов.