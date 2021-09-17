Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом центры «Ариант»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии нового современного логистического центра ГК «Ариант».

Объект может хранить 25 тысяч тонн замороженной продукции в год, что позволит расширить географию продаж и поставлять большие объёмы на экспорт.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день «Ариант» является одним из крупнейших инвесторов в реальный сектор экономики региона, осуществляет поддержу местных производителей в сфере сельского хозяйства. Только в 2021 году компания закупила у местных производителей зерна более чем на шесть миллиардов рублей.

Управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов и генеральный директор агрофирмы Андрей Борисов организовали и провели для Алексея Текслера экскурсию по предприятию, рассказали о планах и перспективах компании.

Губернатор особо отметил современное оборудование и новейшие промышленные технологии на производстве, которые позволяют не только обеспечить высокое качество и экологичность готовой продукции, но и соответствовать требованиям «зеленой экономики», сохраняя чистоту окружающей среды.

«Для того, чтобы идти в ногу со временем, опережать конкурентов по качеству выпускаемой продукции, экологичности производства группа компаний «Ариант» на постоянной основе осуществляет взаимодействие с профильными высшими учебными заведениями, - рассказал Александр Кретов. - Например, совместно с ЮУрГАУ мы ведем активную проектную исследовательскую деятельность. Сотрудничество между предприятием и университетом позволяет интегрировать студентов в реальный технологический процесс, развивать лаборатории научного комплекса, готовить профессиональные кадры, а также трудоустраивать выпускников на предприятие».

Кроме того, Алексей Текслер дал высокую оценку реализуемым компанией социальным проектам в регионе. Поддержка спорта - один из основных приоритетов в социальной политике «Арианта». Компания делает ставку не только на целенаправленное содействие и помощь профессиональным спортивным клубам, но и ведет масштабную работу по строительству спортивных объектов. В настоящее время «Ариант» возводит Центр экстремальных видов спорта в Челябинске, в который войдут несколько площадок: скалодром, скейт-bowl, street-скейтпарк, air-парк, парк для прогулок и теннисные корты с возможностью проведения международных соревнований.

Напомним, ГК «Ариант» - одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В ее состав входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. Площадь виноградников составляет восемь тысяч 896 гектаров. В 2020 году на рынок поступило более 90 миллионов бутылок вина и свыше 92 тысяч тонн мясной продукции.

Фото ГК «Ариант» и пресс-службы правительства Челябинской области