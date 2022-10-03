Группа ПАО «ММК» направит на экологию более 26 миллиардов рублей

Руководство Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) приняло обновленную Экологическую программу Группы ПАО «ММК».

Согласно документу, инвестиции компании в природоохранную деятельность в текущем году составят 26 миллиардов 847 тысяч рублей.

Основные вложения будут связаны со строительством новых природоохранных сооружений в коксохимическом производстве ПАО «ММК» в рамках его комплексной реконструкции, включающей строительство комплекса коксовой батареи №12, а также реконструкцию биохимической установки и цеха улавливания и переработки химических продуктов. В общем сложности на эти объекты будет направлено около 14 миллиардов рублей.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», экологическая программа на 2022-й год предусматривает реализацию 29-ти мероприятий по защите атмосферного воздуха во всех ключевых переделах комбината. Общие инвестиции на этом направлении превысят девять миллиардов рублей. Уже реализованы проекты по реконструкции пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров №1, 2 и 3, а также отделения перелива чугуна кислородно-конвертерного цеха; проект по реконструкции газоочисток и газоотводящих трактов электродуговых печей в электросталеплавильном цехе.

Реализация всех запланированных мероприятий позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ на шесть тысяч тонн в год и снизить значение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) Магнитогорска до уровня 5,4 единицы.

Также в текущем году запланированы восемь проектов, направленных на уменьшение водопотребления и снижение сбросов загрязняющих веществ. Их реализация позволит сократить сбросы на 600 тонн за счет нулевого объема сброса в Магнитогорское водохранилище и уменьшения сброса с Известнякового карьера. При этом водопотребление из Магнитогорского водохранилища планируется ограничить объемом не выше 122,46 миллиона м3/год. Продолжатся мероприятия по его зарыблению: всего за 2022-й год будет выпущено 30 тысяч штук молоди белого амура и 50 тысяч штук толстолобика.

В числе других направлений Экологической программы – мероприятия по снижению и предотвращению воздействия промышленных отходов на окружающую среду, а также рекультивация земель и благоустройство территорий. Ключевым мероприятием в этом направлении станет ликвидация Восточного карьера горы Магнитной с восстановлением нарушенных земель на площади свыше ста гектаров. На данные цели направят 1,2 миллиарда рублей. Для восстановления ландшафта и озеленения территории ПАО «ММК» будет высажено 826 деревьев и четыре тысячи 449 кустарников, еще тысячу 915 различных растений высадят на территории города.

«Сегодня экология действительно является одним из ключевых приоритетов для нашей компании. Именно поэтому, осуществляя техническое перевооружение, мы уделяем особое внимание достижению экологической безопасности и применению наилучших доступных технологий. Это вопрос не только охраны окружающей среды, но и экономической эффективности – за счет внедрения новых технологий ММК планомерно движется в направлении экологически безопасного и максимально эффективного производства», – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.