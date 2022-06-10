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Дорожный ремонт
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10.06.2022 11:37

Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог

Златоустовский городской округ и Верхнеуральский муниципальный район получат дополнительные средства из бюджета Челябинской области на ремонт муниципальных дорог. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба губернатора, изначально Златоустовский городской округ получил субсидию из областного бюджета в размере 82 миллиона рублей. Средства направлены на ремонт второго участка ул. Гагарина, выполнение работ по содержанию местных дорог и мероприятия по безопасности дорожного движения.

Округ получит дополнительно 139,4 миллиона рублей. Эти средства планируется направить на завершение начатого в 2021 году ремонта участков улиц 40-летия и 30-летия Победы в Златоусте. В результате будет отремонтировано 3,2 километра дорожного полотна.

Для Верхнеуральского района в начале года субсидия составила 38,9 миллиона рублей — на капитальный ремонт и содержание дорог в селе Форштадт, городе Верхнеуральске, поселках Краснинском, Кирса, Волковском, а также на приведение в нормативное состояние пешеходных переходов.

Верхнеуральскому району дополнительно выделены 80,2 миллиона рублей на ремонт двух участков автомобильной дороги г. Учалы – п. Межозерный:

- участок на расстоянии четыре километра северо-западнее п. Межозерного протяженностью 3,3 километра,

- участок на расстоянии два километра северо-западнее п. Межозерного протяженностью 3,2 километра.

В правительстве напомнили, начиная с 2019 года, по поручению Алексея Текслера существенно увеличена сумма, выделяемая муниципалитетам на дорожные работы. Порядка 50 % средств областного дорожного фонда направляется на ремонт дорог в муниципальных образованиях.

Алексей Текслер
дороги
Дорожный ремонт
Златоуст
Верхнеуральск
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Финны называют вступление своей страны в НАТО «сумасшествием» и «переворотом»

08.06.2022 12:29

В Челябинской области соберутся снайперы со всей России

08.06.2022 12:08

Парковка на Театральной площади Челябинска стала более светлой

08.06.2022 12:06

В Первомайском демонтировано здание, в котором погиб подросток

08.06.2022 12:05

Вмешалась прокуратура: коркинцы не будут платить за отопление помещения магазина

08.06.2022 12:01

В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

08.06.2022 11:34

В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев

08.06.2022 11:30

Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать

08.06.2022 11:18

«Лес» и «Аленький цветочек» - две премьеры «Омнибуса» для следующего, 103-го сезона

08.06.2022 11:07

Сенатор Павлова просит Генпрокурора провести проверку законности решения властей об обязательной вакцинации

08.06.2022 11:01

Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег

08.06.2022 10:59

В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака

08.06.2022 10:47

В Магнитогорске благоустроят один из старейших скверов

08.06.2022 10:43

Профессор из США назвал ошеломляющими потери своей страны и ЕС из-за антироссийских санкций

08.06.2022 10:38

Суд оставил Виталия Безрукова на свободе и обязал соблюдать ряд запретов и ограничений

08.06.2022 10:34

В Кыштыме отреставрируют Белый дом и откроют в нем музей Демидовых

08.06.2022 10:07

Почему англосаксонский мир притягательнее русского

07.06.2022 17:55

Челябинская область увеличила объем госзакупок, направив на эти цели 120 миллиардов рублей

07.06.2022 17:27

В среду в Челябинской области дожди прогнозируют в большинстве районов

07.06.2022 17:27

Челябинские «пятерки» и «шестерки» пошли по своему обычному маршруту