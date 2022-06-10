Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог

Златоустовский городской округ и Верхнеуральский муниципальный район получат дополнительные средства из бюджета Челябинской области на ремонт муниципальных дорог. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба губернатора, изначально Златоустовский городской округ получил субсидию из областного бюджета в размере 82 миллиона рублей. Средства направлены на ремонт второго участка ул. Гагарина, выполнение работ по содержанию местных дорог и мероприятия по безопасности дорожного движения.

Округ получит дополнительно 139,4 миллиона рублей. Эти средства планируется направить на завершение начатого в 2021 году ремонта участков улиц 40-летия и 30-летия Победы в Златоусте. В результате будет отремонтировано 3,2 километра дорожного полотна.

Для Верхнеуральского района в начале года субсидия составила 38,9 миллиона рублей — на капитальный ремонт и содержание дорог в селе Форштадт, городе Верхнеуральске, поселках Краснинском, Кирса, Волковском, а также на приведение в нормативное состояние пешеходных переходов.

Верхнеуральскому району дополнительно выделены 80,2 миллиона рублей на ремонт двух участков автомобильной дороги г. Учалы – п. Межозерный:

- участок на расстоянии четыре километра северо-западнее п. Межозерного протяженностью 3,3 километра,

- участок на расстоянии два километра северо-западнее п. Межозерного протяженностью 3,2 километра.

В правительстве напомнили, начиная с 2019 года, по поручению Алексея Текслера существенно увеличена сумма, выделяемая муниципалитетам на дорожные работы. Порядка 50 % средств областного дорожного фонда направляется на ремонт дорог в муниципальных образованиях.