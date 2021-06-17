Губернатор Текслер готов собирать нарекания челябинцев по поводу благоустройства набережной

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер готов собирать нарекания жителей южноуральской столицы по поводу качества проведения работ по благоустройству набережной Миасса за филармонией.

Об этом глава региона сообщил сегодня, 17-го июня, на своей странице в ВКонтакте. Посетив будущее общественное пространство на берегу городского водоема, Алексей Текслер отметил, что старается лично побывать на важных областных стройках и часто делает это без сопровождающих, чтобы составить собственное впечатление.

Осмотрев строящийся объект на берегу Миасса, губернатор констатировал, что работы на набережной еще много.

«Главное - сделать качественно и в срок. Набережная - объект долгожданный, срывов и задержек быть не должно», - подчеркнул Текслер.

Кроме того, высказался губернатор и о стройках в целом. Он заявил, что «подрядчики должны осознавать свою ответственность перед жителями, делать на совесть, ведь каждый объект благоустройства, больницу, школу, детский сад люди очень ждут».

Что касается конкретно набережной Миасса (участка от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств), то Алексей Текслер призвал жителей Челябинска писать о своих замечаниях, если таковые есть.

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«Буду разбираться», - пообещал глава региона.

Напомним, работы на набережной за филармонией ведет подрядная организация ООО «Строймеханизация», которая приняла эстафету у не справившейся с контрактом в прошлом году компании «Урал-Сервис-Групп». Члены комиссии побывали на знаковом и долгожданном объекте на прошлой неделе, констатировав, что подрядчик работает в соответствии с графиком. Закончить набережную «Строймеханизация» должна, согласно условиям контракта, до 20-го августа текущего года. И у данного подрядчика есть все шансы успеть в срок.

Как сообщил заместитель председателя городского комитета дорожного хозяйства Александр Барыкин, участок старинной набережной Миасса за филармонией будет сохранен и защищен от возможных внешних негативных воздействий.