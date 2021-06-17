17.06.2021
Афиша на 18 июня
17.06.2021
АГК направит на модернизацию производства 30 миллионов рублей
17.06.2021
В Магнитогорске годовалый малыш выжил, выпав из окна третьего этажа
17.06.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 95 случаев ковида
17.06.2021
В Озерске насмерть сбили пешехода
17.06.2021
В Челябинской области расширили меры поддержки детей погибших защитников Отечества
Губернатор Текслер готов собирать нарекания челябинцев по поводу благоустройства набережной
17.06.2021
В Челябинске сохранят участок старинной набережной Миасса за филармонией
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
19.05.2021
Прозрачное ограждение вдоль берега, зоны отдыха и детские площадки: какой будет новая набережная Миасса
19.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021