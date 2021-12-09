ГУФСИН спешит делать добро: пластик «на здоровье»

Сотрудники управления по конвоированию ГУФСИН России по Челябинской области собрали около 32-х килограммов пластиковых крышек от сока, минералки, подсолнечного масла, чтобы помочь 11-летнему мальчику, страдающему редким заболеванием.

Благотворительная акция по сбору крышек, направленная на помощь болеющим детям и традиционная для данного подразделения ГУФСИН региона, была приурочена к Международному дню волонтера, который отмечается пятого декабря.

Узнав о том, что ребенку нужен курс реабилитации, который стоит немалых денег, сотрудники управления конвоирования дружно взялись за дело: около 32-х килограммов пластика было собрано за короткие сроки.

Коробки с крышками доставили на предприятие «Чистый Челябинск» для переработки. В настоящее время все вырученные средства переданы родителям ребенка.

«Каждый день мы пользуемся большим количеством пластиковой тары, от которой остаются крышки, так почему не направить их на благое дело? Во-первых, пластик пойдет на переработку и не будет сотни лет разлагаться в природе. Во-вторых, собранные крышки позволят оказать помощь ребенку, которому требуется постоянная реабилитация. Мы призываем всех принять участие в данном проекте, не оставаться в стороне, ведь чужих детей не бывает», - подчеркнула инспектор отдела кадров управления по конвоированию ГУФСИН России по Челябинской области Анастасия Чупахина.