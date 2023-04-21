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Фото: Пресс-служба «Единой России»

Ход капремонта Дома культуры в селе Алексеевка проверила «Единая Россия»

Сельский ДК является центром культурного и творческого развития жителей

Представители партии «Единая Россия» проверили ход капитального ремонта Дома культуры в селе Алексеевка Варненского района (Челябинская область).

Обновление здания проходит в рамках народной программы «Единой России» и партийного проекта «Культура малой Родины».

В состав партийного десанта вошли координатор партпроекта «Культура малой Родины» в Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, депутаты фракции «Единая Россия» и представители районной администрации.

Зданию Дома культуры более 40 лет, за этот период здесь проводились только текущие ремонты. Старинное казачье село Алексеевка богато своими культурными традициями, художественной самодеятельностью и фольклорными коллективами. Павленковская библиотека при Доме культуры пользуется большой популярностью среди жителей села разных возрастов. Сельский Дом культуры является центром культурного и творческого развития и воспитания жителей.

Как рассказали в пресс-службе челябинского регионального отделения «Единой России», ремонтные работы начались в конце марта 2023 года и на сегодняшний день выполнены на 15 процентов. Уже произведены демонтажные работы, проводится замена электропроводки и ремонт кровли. Подрядчик отметил, что все сроки будут соблюдены и жители получат современное многофункциональное здание уже в ноябре этого года.

Кроме капитального ремонта, Алексеевский ДК получит музыкальное, световое оборудование, оснащение танцевального и фольклорных классов, одежду сцены и новые кресла на сумму более пяти миллионов рублей.

«Подрядчик опытный, ежегодно проводит капитальные ремонты Домов культуры в Челябинской области. Обговорили с руководством района включение в капитальный ремонт спортивного зала при Доме культуры, дала рекомендации по оснащению внутренних помещений. В целом я довольна ходом работ», - рассказала Ирина Анфалова-Шишкина.

Единая Россия
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В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»

18.04.2023 14:06

Пугавшая челябинцев открытая дверь наземного перехода под развязкой закрыта

18.04.2023 13:46

Назначены дополнительные поезда из Челябинска на майские праздники

18.04.2023 12:46

Доброта спасет мир: преподаватели и студенты из Коркино пришли на помощь приюту для собак «Я живой!»

18.04.2023 12:43

Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток» (ВИДЕО)

18.04.2023 12:11

В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254

18.04.2023 11:32

Челябинские застройщики загрязнили три улицы областного центра

18.04.2023 11:28

В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей

18.04.2023 11:15

Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра

18.04.2023 11:04

В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников и малышей

18.04.2023 11:04

Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»