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Храм в монашеской общине села Булзи вновь обретет свой голос

Общество
Сегодня, 12:58
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Во вторник, 15 сентября 2020, в монашеской общине села Булзи Каслинского благочиния (Челябинская область) будет освящен и установлен полный набор колоколов на колокольне храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской епархии, божественную литургию в Покровском храме вновь возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий. По завершении молитвенного чина колокола будут установлены на колокольню храма и впервые зазвучат на всю округу.

Девять новых колоколов были отлиты в Каменске-Уральском на заводе «Пятков и К». Деньги на них собирали всем миром. Общий вес колоколов – более двух тонн. Самый малый весит шесть килограммов, а большой – 1140 килограммов. Для сестер монашеской общины подъем и освящение колоколов – долгожданное и радостное событие. Они приглашают разделить с ними предстоящую радость своих благотворителей, жертвователей, прихожан и всех неравнодушный людей.

«Скоро колокольня нашего храма оживет, и церковный звон будет слышен на много километров в округе, как было сотню лет назад до разрушения храма», – говорит монахиня Феодосия (Новгородцева), старшая сестра монашеской общины села Булзи. 

 

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Митрополит Григорий
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