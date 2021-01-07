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Губернатор и Митрополит поздравляют южноуральцев с Рождеством

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Митрополит Челябинский и Миасский Григорий поздравляют южноуральцев с Рождеством.

«Рождество Христово изменило весь мир: именно с него начался новый отсчет земной истории, и оно призвано изменять всех нас. Из года в год Православная Церковь не просто вспоминает, а глубоко переживает это величайшее событие, чудесную, непостижимую для человеческого сознания тайну Боговоплощения», - отмечает в своем рождественском послании Митрополит.

«Эти светлые праздничные дни наполняют сердца людей особой радостью, глубокой и искренней верой, надеждой и любовью. Они дают нам силы для новых свершений и добрых дел», - подчеркивает Алексей Текслер.

Глава региона напомнил о важности в наши дни проявлять милосердие и заботу о ближних, не проходить мимо чужой беды, бережно хранить свой семейный очаг. «Рождество – хорошее время, чтобы еще раз подумать об этих непреходящих ценностях и нравственных принципах», - считает губернатор.

Митрополит также отмечает, что в дни пандемии особенно важно «укрепляться в вере и терпении, являть пример сострадания и заботиться о тех, кто нуждается в поддержке». Во всех храмах Челябинской митрополии постоянно молятся о скорейшем завершении пандемии. «Не станем унывать, а будем и дальше продолжать молиться с твердой верой, что воля Божия о нас – всегда всеблагая и совершенная, что Господь подаст исцеление болящим, помощь врачующим и будет милостив ко всем нам, даруя утешение, которого так ждут наши сердца», - призывает Митрополит Григорий.

Алексей Текслер пожелал всем православным верующим, всем южноуральцам здоровья и благополучия. «Пусть ваши жизни освещает теплый свет рождественской звезды, а в душе царят мир и любовь», - обратился к празднующим Рождество жителям губернатор.

«Пусть в эти дни радость Рождества Христова войдет в каждый дом, развеет сомнения, уныние и страх. Пусть сильные помогут слабым, богатые – бедным, а мы все проявим любовь к ближнему, станем милосерднее и добрее», - пожелал глава Челябинской Митрополии.