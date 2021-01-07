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В Челябинской области стартовали Рождественские ёлки, но пройдут они не совсем обычно

В Рождество Христово, седьмого января, в Челябинской области стартовали традиционные рождественские ёлки губернатора. Но в этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции представление они пройдут не совсем обычно – пришлось отказаться от неизменных хороводов вокруг зеленой красавицы, праздничных шоу и мастер-классов в фойе театра.

Сегодня Рождественская ёлка состоялась в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки.

Ковид заставил ввести дополнительные меры безопасности. На входе всем приглашенным проверяли температуру и обрабатывали одежду и руки специальным антибактериальным раствором, а в зале юных гостей рассаживали через одного, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

Но все эти меры предосторожности не отменили главного – праздничную атмосферу и обязательную раздачу подарков.

Глава региона посетил ёлку вместе с супругой Ириной и сыном Мишей.

Маленьких южноуральцев с праздником Рождества Христова поздравили губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

«Дорогие ребята, я рад видеть вас здесь на нашей Рождественской ёлке. Мы верим в чудо, в исполнение желаний. Уверен, что следующий год будет для нас лучше, вы достигнете новых результатов», - обратился к ребятам Алексей Текслер и пожелал, чтобы в наступившем году все были здоровы и счастливы.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий напомнил ребятам, в Рождество Христово всегда начинались Святки. Они длятся вплоть до 19 января. В эти дни принято прославлять Христа, дарить подарки и устраивать представления.

«То представление, которое сегодня организовано для ребят, тоже является продолжением русских православных рождественских традиций. Несмотря на трудное время, мероприятие смогло состояться и проходит, считаю, на достаточно высоком уровне», - отметил глава Челябинской епархии. Митрополит пожелал всем здоровья, а ребятишкам – «сил, послушания и всего самого доброго, чтобы они росли крепкими, здоровыми, счастливыми детьми».

В рамках ежегодной Рождественской ёлки губернатор Алексей Текслер и митрополит Григорий наградили победителей литературного конкурса «Рождественская сказка».

А затем ребята посмотрели мюзикл «Двенадцать месяцев».

Министр культуры региона Алексей Бетехтин напомнил, что традиционная рождественская ёлка проводится в регионе уже более десяти дет. В предыдущие годы ёлки организовывались в восьми муниципалитетах (куда приезжали ребята и из соседних городов и районов). В этом году рождественские ёлки пройдут в каждом городе и районе области.

Рождественские губернаторские ёлки будут проходить с седьмого по 14 января. Новогодние представления посетят более шести тысяч детей. Приглашение на ежегодный рождественский праздник получают юные жители региона, попавшие в трудную жизненную ситуацию: сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из малоимущих и неполных семей, а также дети погибших военнослужащих, рассказали в епархии.

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Фото: пресс-службе губернатора и Челябинская епархия