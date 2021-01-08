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Восьмого января - Собор Пресвятой Богородицы, второй день рождественских Святок

Сегодня, восьмого января, православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день особо прославляют Матерь Христа Спасителя, Святую Деву Марию, а также отдают дань святому Иосифу Обручнику и святому Иакову, брату Господню, то есть тем, кто оказался участниками событий, связанных с явлением в мир Богомладенца. Кроме того, поминается и святой царь Давид, который является земным предком Иисуса Христа.

Сегодня митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска, сообщили в епархии.

Кроме того, восьмое января - второй день рождественских Святок. «В эти Святые дни у православных христиан принято славить родившегося Богомладенца Христа, поздравлять друг друга с праздником, дарить подарки и навещать тех, кто нуждается в помощи и защите, чтобы передать этим людям частичку рождественской радости», - рассказал Митрополит Челябинский и Миасский Григорий губернатору Алексею Текслеру, который накануне с семьей посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска.

Во второй день Святок принято было посещать больных. В этот день отмечают и праздник повивальных бабок и рожениц - Бабьи каши. Бабки-повитухи пользовались в деревнях большим уважением. Женщины с теми детьми, которых бабка в свое время приняла, ходили к родильничам и повивальным бабкам с пирогами и прочим угощением. Повитуха старалась как можно лучше принять своих гостей, а ребятишки стремились во всем ей угодить и помочь.

Святки начались седьмого января, в Рождество Христово, и продлятся до 19 января - праздника Крещения Господня. Вторым Туронским Собором 567 года все дни от Рождества Христова до Богоявления названы праздничными. Церковь призывает верующих проводить Святки в радости, любви и согласии, совершать милосердные дела.

Все двенадцать святых дней принято прославлять Рождество Христово, совершать паломничество и делать тайные подарки неимущим, ходить в гости к родственникам и друзьям с радостной вестью и дарить подарки - в воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу волхвами.

Уже в уставе шестого века преподобного Саввы Освященного пишется, что в дни святок не полагается класть поклоны и совершать венчание.

Центральным моментом святочных торжеств была общесемейная трапеза. Хозяйки красиво накрывают столы. Готовилось нечетное число блюд, основным из которых была кутья - вид круто сваренной каши из ячменной или пшеничной крупы (а иногда готовившейся из смеси разного вида зерна), готовили также блины и овсяный кисель. На столе ставили дополнительные приборы по число членов семьи, умерших в прошедшем году.