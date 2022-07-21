И снова ветка: зоркие челябинцы сигнализируют властям об опасных люках

Жители Челябинска, которые, судя по всему, действительно, видят больше и лучше, чем ответственные за состояние городской инфраструктуры лица, продолжают сигнализировать властям об опасных люках.

В сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте даже закрепили запись, посвященную теме открытых колодцев. Горожан просят – во избежание несчастных случаев - делиться снимками с указанием адресов, где расположены такие объекты. Судя по всему, возросший интерес к проблеме связан с недавней трагедией, когда на территории школы в Советском районе в открытый колодец пожарного водопровода, заполненный водой, упал, утонув в нем, шестилетний мальчик. Судя по снимкам прокуратуры Челябинской области, из колодца, где нашел смою смерть ребенок, торчала ветка – лучше средства обеспечения безопасности не придумаешь. К слову, это очень по-челябински – прикрывать проблему сухой веткой: такое в нашем городе сплошь и рядом. О данном «эффективном» и «эффектном» способе обозначать опасные участки агентство «Урал-пресс-информ» уже писало – так, было сделано, например, на проспекте Ленина, 51, рядом с остановкой общественного транспорта (к слову, сухая ветка, и та появилась в центре города лишь после того, как на проблему обратил внимание эксперт Общественной палаты региона Константин Лопин, написавший в группу «Пусть Котова знает» в ВК). К счастью, сейчас проблему устранили.

Теперь еще один открытый колодец, обозначенный частью засохшего дерева, «красуется» на улице Бажова, 35. Как написала автор снимка, открытых колодцев около данного адреса – три (!). Данный пост опубликован сегодня, 21-го июля, в сообществе «Пусть Котова знает!» в ВК, а в ответах к закрепленной записи по теме открытых колодцев другая горожанка сигнализировала о колодце-«ловушке» по адресу: улица Барбюса, 3. Данный объект неплохо замаскирован и оттого еще более опасен. Также челябинка указала еще один адрес, где можно найти открытый колодец: улица Коммунаров, 2 (напротив салона «Лик»).