03.04.2023
На Аргазинском водохранилище рыбаки оказались в ловушке из-за растаявшего льда
03.04.2023
В Златоусте на льду городского пруда оказались двое не совсем адекватных мужчин
02.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье апреля (18+)
02.04.2023
На станции Муслюмово при пожаре в частном доме погибли два человека
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
02.04.2023
Челябинск моют шампунем
Игорь Шестаков: «Сегодня храмовое строительство является стратегически важным делом»
21.05.2021
В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
29.02.2020
Коронавирус у жительницы Розы в Челябинской области не подтвержден
29.02.2020
Жительница Розы, прилетевшая из Рима, госпитализирована с подозрением на коронавирус
27.02.2020
Обновленный Совет депутатов Розы проголосовал за нужное объединение с Коркино и Первомайским
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023