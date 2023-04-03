Игорь Шестаков: «Сегодня храмовое строительство является стратегически важным делом»

В поселке Роза (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) освятили купола, кресты и колокола для строящегося храма великомученика и целителя Пантелеимона. Чин освещения совершил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

«Сегодня мы участвуем в знаковом процессе, который происходит в непростое для нас время. Но продолжается возведение храмов, масштабное церковное строительство. Эти вещи прямо взаимосвязаны, – сказал в своём обращении к верующим протоиерей Игорь Шестаков. - Невозможно говорить о духовном здоровье, развитии народа, если не возрождать, не поддерживать наши корни. Сегодня храмовое строительство является стратегически важным делом, таким же, как развитие промышленности, городской инфраструктуры, улучшения жизни людей».

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, на чин освящения собралось большое количество людей: пришли не только жители посёлка Роза, приехали прихожане храма города Коркино, а также челябинцы.

После освящения куполов, крестов и колоколов для нового храма звонари разных церквей Челябинской епархии дали небольшой концерт. Затем все желающие могли ударить в колокол и приложиться к крестам.

«Для розинцев, всех жителей Коркинского округа, это огромный праздник, счастье, радость. Строительство храма для нас – очень важное событие, мы его долго ждали. Благодаря Господу Богу и добрым людям у нас появился такой красивый храм. Мы с нетерпением будем ждать его открытия», – отметила глава Коркинского округа Наталья Лощинина.

Православный приход в посёлке Роза появился 12 лет назад. Верующие молились в крохотном помещении в 39 квадратных метров, которое максимум вмещало 30 человек. На просьбы о новом просторном храме откликнулось руководство Томинского горно-обогатительного комбината (входит в группу Русская медная компания, РМК).

В праздник Святой Троицы, 20 июня 2021 года, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил закладку храма великомученика Пантелеимона.

В храме посёлка Роза будет два придела. Верхний храм освятят в честь великомученика и целителя Пантелеимона, а нижний придел – в честь святителя Иннокентия Иркутского.

Внешний контур здания полностью готов, вход украшает красивая мозаика с изображением Иисуса Христа. Сейчас идёт внутренняя отделка помещений. Рядом с храмом построен приходской дом, где разместится воскресная школа, просфорная и небольшой спортзал. Территория возле храма будет благоустроена, уже посажены деревья, также оборудуют детскую площадку.

Окончание всех работ по строительству и благоустройству храма в посёлке Роза намечено на лето 2023 года.