Индекс оливье вырос на девять процентов

Росстат рассчитал стоимость традиционных новогодних салатов – «Оливье» и «Сельдь под шубой». За год – с ноября 2021 по ноябрь 2022 – стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по стране на 8,53% для «Оливье» и на 5,52% для «Сельди под шубой».

Среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», в наибольшей степени выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы – на (+)17,94% за год. На (+)14,41% подорожал майонез, на 7,83% – вареная колбаса. Подешевели куриные яйца и овощи. В наибольшей степени, на (-)33,26% – картофель.

На удорожание салата «Сельдь под шубой» повлиял рост цен на сельдь (за год она подорожала на (+)18,39% и майонез (+)14,41%. Остальные пять ингредиентов – куриные яйца и овощи – подешевели. В наибольшей степени картофель – на (-)33,26%, в наименьшей – лук – на (-)5,5%, как сообщила пресс-служба Росстата.