Индустриальный парк ПАО «ММК» отметил первую пятилетку

Индустриальный парк ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) отметил первый юбилей – пятилетие.

На празднике по случаю торжественного события присутствовали генеральный директор ММК Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников и председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов.

Руководители города и Магнитогорского металлургического комбината отметили почетными грамотами и благодарственными письмами лучших сотрудников предприятия и пожелали ООО «ММК - Индустриальный парк» дальнейшего успешного развития и новых резидентов.

За пять лет Индустриальный парк ПАО «ММК» стал успешной инвестиционной площадкой и эффективным инструментом поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Магнитогорске.

Напомним, организация была создана ПАО «ММК» на освободившихся производственных площадях калибровочного завода. В 2017-м году Индустриальный парк получил аккредитацию в министерстве промышленности и торговли России, что дало право на получение мер государственной и региональной поддержки. А в октябре 2018-го Магнитогорское городское Собрание депутатов утвердило решение об освобождении от земельного налога управляющих компаний индустриальных парков.

В парке, занимающем площадь 65 гектаров, высокая степень подготовленности промышленных помещений. В распоряжении резидентов вся необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить производственный процесс. Имеется необходимая развитая железнодорожная сеть, имеющая прямые выходы на внутренний железнодорожный парк ММК и Южно-Уральскую железную дорогу. Всего же на территории индустриального парка работают 36 компаний-резидентов.

За пять лет на площадке создано более тысячи рабочих мест. В собственное производство резиденты инвестировали более 750-ти миллионов рублей, что говорит о высоком доверии к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

В целом за первую пятилетку своего развития парк прошёл путь от площадки с инвестиционной привлекательностью ниже средней по отрасли до одного из отраслевых лидеров.

По итогам 2020 года «ММК-Индустриальный парк» вошёл в «высшую лигу» инвестиционных площадок страны.

По словам директора ООО «ММК-Индустриальный парк», депутата Законодательного Собрания Челябинской области Владимира Дрёмова, сейчас рассматривается ряд предложений по созданию металлосервисных центров, где из металла ММК будут подготавливать комплекты и отправлять на машиностроительные заводы по всей России.

В компании уверены, что индустриальный парк находится лишь в самом начале большого пути по развитию инвестиционной привлекательности города металлургов.