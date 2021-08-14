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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Еткульском районе (Челябинская область) на озере Боровушка сегодня, 14 августа, открылась эколо
14.08.2021

В Еткульском районе на озере Боровушка открылась экологическая тропа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городском парке имени Пушкина Челябинска (Советский район) установили современный модульный общ
14.08.2021

Дождались!

В челябинском горсаду имени Пушкина установили модный и бесплатный общественный туалет
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Семилетняя Салия очень скучала по маме. Прошло уже почти четыре года, как её не стало, но малышка
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
14.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 14 августа, у православных начался самый короткий пост в году - Успенский пост. Он про
14.08.2021

В субботу у православных начался Успенский пост
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13.08.2021

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14.08.2021

В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
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14.08.2021

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13.08.2021

ОМОН Челябинск устроил облаву на мигрантов
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13.08.2021

В Челябинске назвали дороги, которые отремонтируют по нацпроекту БКАД в 2022 году
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13.08.2021

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индустриальный парк ММК
Павел Шиляев
Сергей Бердников
Александр Морозов
Общество
14.08.2021 17:34
Фото: Евгений Рухмалёв

Индустриальный парк ПАО «ММК» отметил первую пятилетку

Индустриальный парк ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) отметил первый юбилей – пятилетие.

На празднике по случаю торжественного события присутствовали генеральный директор ММК Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников и председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов.

Руководители города и Магнитогорского металлургического комбината отметили почетными грамотами и благодарственными письмами лучших сотрудников предприятия и пожелали ООО «ММК - Индустриальный парк» дальнейшего успешного развития и новых резидентов.

За пять лет Индустриальный парк ПАО «ММК» стал успешной инвестиционной площадкой и эффективным инструментом поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Магнитогорске.

Напомним, организация была создана ПАО «ММК» на освободившихся производственных площадях калибровочного завода. В 2017-м году Индустриальный парк получил аккредитацию в министерстве промышленности и торговли России, что дало право на получение мер государственной и региональной поддержки. А в октябре 2018-го Магнитогорское городское Собрание депутатов утвердило решение об освобождении от земельного налога управляющих компаний индустриальных парков.

В парке, занимающем площадь 65 гектаров, высокая степень подготовленности промышленных помещений. В распоряжении резидентов вся необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить производственный процесс. Имеется необходимая развитая железнодорожная сеть, имеющая прямые выходы на внутренний железнодорожный парк ММК и Южно-Уральскую железную дорогу. Всего же на территории индустриального парка работают 36 компаний-резидентов.

За пять лет на площадке создано более тысячи рабочих мест. В собственное производство резиденты инвестировали более 750-ти миллионов рублей, что говорит о высоком доверии к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

В целом за первую пятилетку своего развития парк прошёл путь от площадки с инвестиционной привлекательностью ниже средней по отрасли до одного из отраслевых лидеров.

По итогам 2020 года «ММК-Индустриальный парк» вошёл в «высшую лигу» инвестиционных площадок страны.

По словам директора ООО «ММК-Индустриальный парк», депутата Законодательного Собрания Челябинской области Владимира Дрёмова, сейчас рассматривается ряд предложений по созданию металлосервисных центров, где из металла ММК будут подготавливать комплекты и отправлять на машиностроительные заводы по всей России.

В компании уверены, что индустриальный парк находится лишь в самом начале большого пути по развитию инвестиционной привлекательности города металлургов.

индустриальный парк ММК
Павел Шиляев
Сергей Бердников
Александр Морозов
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В Еткульском районе (Челябинская область) на озере Боровушка сегодня, 14 августа, открылась эколо
14.08.2021

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14.08.2021

Дождались!

В челябинском горсаду имени Пушкина установили модный и бесплатный общественный туалет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Семилетняя Салия очень скучала по маме. Прошло уже почти четыре года, как её не стало, но малышка
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В субботу, 14 августа, у православных начался самый короткий пост в году - Успенский пост. Он про
14.08.2021

В субботу у православных начался Успенский пост
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В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч

11.08.2021 16:37

На Южном Урале именем серебряного призера Олимпиады назвали 46 девочек

11.08.2021 16:12

Минэкологии Челябинской области продлило предписание по снижению выбросов

11.08.2021 15:47

В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев

11.08.2021 15:42

В Челябинске презентован кампус мирового уровня

11.08.2021 14:17

Смертность от нового американского штамма «Йота» составила 82 процента

11.08.2021 14:06

Несите ваши денежки: российские банки подняли ставки на вклады

11.08.2021 13:58

ВТБ повышает доходность по вкладам до 7,5% годовых

11.08.2021 13:36

Челябинскую область с рабочим визитом посетил президент федерации фристайла России

11.08.2021 13:34

В 2021 году более 300 южноуральских семей воспользовались региональным маткапиталом

11.08.2021 13:28

В Челябинске маленький ребенок в отсутствие родителей вылез на карниз четвертого этажа

11.08.2021 12:54

Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц

11.08.2021 12:42

Педофил из Коркино приговорен к 17 годам строгого режима