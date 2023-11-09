Информационному агентству «УПИ» - 26 лет

Завтра, 10 ноября, информационному агентству исполняется 26 лет. Дата некруглая, но прожитые десятилетия – целая эпоха и в развитии Интернета, и в развитии самого агентства.

Мы уже не раз вспоминали, как на трамвае возили выпуски новостей на ЧГТРК в «доинтернетную» эпоху. Потом с появлением сайта приучали и себя, и партнеров к электронной рассылке. А сейчас технологии шагнули так далеко вперед, что того и гляди на кресло журналиста посягнет ИИ.

Но пока, к счастью, мы остаемся в строю и будем стараться честно и объективно освещать происходящие события как в нашем регионе, так и в стране, и в мире.

Мы благодарны всем нашим партнерам, многие из которых стали для агентства близкими друзьями, за поддержку, за то, что на протяжении этих славных десятилетий они остаются с нами. Возможно, это кого-то и удивит, только именно эта поддержка и позволяет жить и развиваться частному СМИ, за спиной которого нет государственного финансирования.

Мы чуть-чуть не успели к своему дню рождения с подарком для читателей: мы завершаем переезд на более современную версию сайта, обновляем дизайн и рассчитываем тем самым значительно поднять показатели качества нашей работы. Надеемся, что это произойдет в декабре и Новый год мы встретим с хорошим заделом на будущее.

Редакция ИА «Урал-пресс-информ»