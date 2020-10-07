Информация о незаконном удержании контрактников-южноуральцев в Ленинградской области не подтвердилась

Информация о незаконном удержании военнослужащих-контрактников из Челябинской области в части на территории Ленинградской области не подтвердилась.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. О предполагаемом удержании двоих военнослужащих южноуральский омбудсмен узнала из СМИ, обратившись с просьбой провести проверку на месте уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова.

Коллега Юлии Сударенко посетил воинскую часть, изучил соответствующие документы, выслушал доводы контрактников и пришел к выводу: оснований считать, что в части их удерживают незаконно, нет.

Сергей Шабанов обратился к командующему армией, в подчинении которого находится воинская часть и где проходят службу южноуральцы, с просьбой об их бесконфликтном увольнении с военной службы.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области предоставил мобильный номер, по которому контрактники могут сообщить ему обо всех действиях против них со стороны командования воинской частью, а также сам периодически связывается с военнослужащими, узнавая, как у них обстоят дела и как идет подготовка к увольнению со службы.

«Я крайне благодарна Сергею Шабанову за оперативное вмешательство в данную ситуацию, проведение всесторонней проверки и своевременную помощь. Данную ситуацию мы продолжаем держать на контроле, пока процедура увольнения с военной службы не будет завершена», - отметила Юлия Сударенко.