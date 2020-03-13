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Инклюзивный коллектив из Миасса выступит на сцене Большого театра России

Общество
Сегодня, 09:51

Коллектив инклюзивного танца «Отражение» (Миасс, Челябинская область) примет участие в благотворительном гала-концерте «Балет без границ», который состоится 30 марта на Новой сцене Государственного академического Большого театра России.

В концерте выступят артисты балета Большого театра, Венгерской оперы, выпускники Московской академии хореографии и инклюзивные танцевальные коллективы России и Беларуси.

«Отражение» - единственный в городе Миасс танцевальный коллектив для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем занимаются люди с различными видами нарушений: ментальные, нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха и зрения, а также волонтеры (непрофессиональные танцоры без хореографической подготовки). Возраст участников от 7 до 80 лет.

На сцене Большого театра коллектив «Отражение» выступит с номером под названием «Сердце красавицы», который появился благодаря воспоминаниям и впечатлениям одного из участников от первого посещения балета.

Каждый зритель гала-концерта сможет не только испытать широкий спектр положительных эмоций, но и внести свой вклад в развитие инклюзивного танца и танцевальной реабилитации в России. Собранные от продажи билетов средства будут направлены на социальную реабилитацию инвалидов города Москвы.

Как сообщают организаторы, новый формат, объединяющий классическую и современную хореографию, артистов балета и инклюзивного танцевального искусства, появился в результате совместной работы известного танцовщика, заслуженного артиста России, педагога-балетмейстера, хореографа Андрея Меркурьева, автора проекта «Признание» и Леонида Тарасова, руководителя Центра социокультурной анимации «Одухотворение», председателя оргкомитета Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance».

Программа гала-концерта состоит из двух отделений и более двадцати уникальных постановок, в том числе авторской хореографии Андрея Меркурьева. В этот вечер на сцене Большого театра выступит более 30 артистов с инвалидностью на танцевальных колясках из Москвы, Иркутска, Великого Новгорода, Архангельска, Липецка, Саратова, Родников, Миасса и Минска (Беларусь).

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