«Инвитро» возобновляет тестирование на антитела по всей сети

«Инвитро» возобновляет выполнение количественного тестирования на антитела к коронавирусу на тест-системе Abbott. С 5 июля тест снова доступен на всей территории России. Стоимость тестирования составит от 1290 руб. без учета стоимости взятия биоматериала*. Срок выполнения исследования – до 2 рабочих дней. Количественное тестирование на антитела на тест-системе «Вектор-Бест» также остается в продаже.

Из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией и новых эпидемиологических ограничений в июне компания «Инвитро» зафиксировала беспрецедентный рост спроса на тестирование на антитела – до 170% за одну неделю. В связи с этим на круглосуточный режим работы были переведены все лабораторные комплексы компании, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и Самаре. В московской лаборатории также введены дополнительные смены. Компания во внеочередном порядке закупила и установила дополнительное оборудование, а также запросила экстренную поставку реагентов.

Учитывая значимость тестирования для пациентов в текущей эпидемиологической ситуации, 25 июня 2021 года «Инвитро» запустила аналогичное исследование на антитела на тест-системе «Вектор-Бест» в ограниченном количестве.

Количественный тест для определения специфических иммуноглобулинов класса G позволяет не только установить наличие иммунного ответа к вирусу SARS-CoV-2, но и оценить напряженность иммунитета против COVID-19. Оценка динамики уровня IgG антител к S-белку SARS-CoV-2 позволяет определить, насколько меняется устойчивость иммунного ответа к вирусу с течением времени.

Защитный иммунитет может сформироваться в результате вакцинации препаратами на основе S-белка (Спутник-V, Гам-КОВИД-Вак и др.) или после перенесенного заболевания COVID-19, даже если инфекция протекала бессимптомно. Согласно временным методическим рекомендациям МЗ РФ, при оценке напряженности поствакцинального иммунитета рекомендуется определение антител к рецептор-связывающему домену S-белка SARS-CoV-2 (анти-RBD антител) **.

Комментирует Маргарита Файкова, коммерческий директор группы компаний "Инвитро": «Мы действительно столкнулись с лавинообразным спросом в июне. Для нас это был серьезный вызов даже с учетом серьезных технологических возможностей лабораторий «Инвитро». Наши сотрудники продолжают работать круглосуточно, чтобы свести к минимуму риск задержек результатов исследований. Сейчас мы в экстренном порядке получили новую партию реагентов, но пока мы будем проводить тестирование в ограниченном количестве, чтобы все пациенты могли получить результаты в заявленный срок. Забота о пациентах и выполнение взятых на себя обязательств для нас на первом месте».

* – цена может отличаться в регионах. Информация о стоимости исследования доступна на сайте и в медицинских офисах «Инвитро».

** – Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 10 (08.02.2021).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-74-01-005756 от 30.12.2020